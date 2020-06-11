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11.06.2020 10:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жилмассив в Новосибирске подключат к новой линии электроснабжения

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В жилмассиве Восточный в Новосибирске проводится реконструкция кабельной линии электроснабжения. По сути, это будет совершенно новая более мощная линия, с вводом которой старую демонтируют. Работы ведутся сразу в двух районах - Дзержинском и Октябрьском.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как отметил мэр города Анатолий Локоть на выездном совещании со специалистами, данный объект коммунальной инфраструктуры имеет большое значение для развития крупной территории.

В быстро растущем жилмассиве Восточный и на близлежащей территории уже построено 39 многоквартирных домов, 20 административных зданий, три детских сада и одна школа. Кабельная линия, проложенная к Восточному жилмассиву от подстанции на улице Бориса Богаткова, также обеспечивает электроэнергией насосную станцию и два теплопункта, которые подают тепло к жилым домам от магистральных теплосетей.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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В перспективе здесь продолжится жилищное строительство. Однако старые кабельные линии, проложенные двенадцать лет назад, рассчитаны на мощность 10 кВ. Сейчас они просто не выдерживают возросшей нагрузки. В последние годы жильцы домов на улицах Волочаевская, Лазурная, Доватора, Гусинобродское шоссе, оставались без света, а то и тепла, так как ближайшая тепловая подстанция также "питается" от этой линии электроснабжения.

- В настоящее время техническое состояние старой линии неудовлетворительное. В свое время она была проложена частным застройщиком не по нормативам. В 2019 году из-за повреждений потребителей дважды отключали от электроснабжения, - сообщил мэру директор МУП "Электросеть" Юрий Рахманов.

Муниципальное предприятие "Электросеть" является заказчиком строительства. В прошлом году глава города поручил руководству предприятия решить вопрос с бесперебойным электроснабжением микрорайона. Тогда же был выполнен проект замены кабельных линий. Согласно ему мощность линии возрастет почти в два раза - с 10 до 19 кВТ. Это вполне учитывает будущие нагрузки, связанные с ростом микрорайона.

- Реконструкция этой кабельной электролинии решает целый ряд стратегических задач, в первую очередь - обеспечивает устойчивое электропитание и теплоснабжение жилмассива. Дело в том, что насосные станции также запитаны от этой линии, поэтому в случае аварии у жителей пропадал не только свет, но и тепло, горячая вода, что, конечно, недопустимо в зимний период. Новая линия позволит увеличить мощности потребления в два раза. Таким образом, мы создаем определенный задел для дальнейшего развития Октябрьского района, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Договор на выполнение работ заключен с организацией "СибЭнергоЭффект". С 15 мая 2020 года на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Они рассчитаны на три этапа. До конца августа подрядчику предстоит заменить почти четыре километра силового кабеля, на сегодня выполнена треть запланированных работ.

Фото: Татьяна Кравченко

- Идем с опережением графика. На некоторых участках работы выполняются бестраншейным способом, чтобы не закрывать дорожное движение и не создавать дискомфорт жителям микрорайона. Кабель прокладываем вдоль дороги, что в случае аварийной ситуации облегчит ремонт сети, - доложил мэру о работах главный инженер "СибЭнергоЭффекта" Алексей Белоусов. - При прокладке старой линии кабели расположили близко друг к другу. Таким образом, при аварии на одном из них происходило оплавление соседней нитки, и так каскадом разносились повреждения. Это, например, в 2019 году привело к аварии, из-за чего весь жилмассив на сутки остался без электричества. Сейчас по нормативу кабели будут разнесены, между ними увеличат расстояние, чтобы в случае короткого замыкания одного второй не повреждался. Все прежние недостатки будут учтены при прокладке новой электролинии.

Общая стоимость проекта составляет 59,5 миллиона рублей. Эти внебюджетные средства.

- Реконструкция кабельной линии ведется без участия городского бюджета - на средства МУП "Электросети", которое работает в нашем городе уже четыре года. Предприятие получает оплату от АО "РЭС" за аренду сетей и направляет эти деньги на ремонт и обслуживание своей инфраструктуры, - пояснил мэр.

Анатолий Локоть сообщил, что перед "Электросетями" первоначально стояла задача - "подобрать" брошенные электросети, которые перестали обслуживать предприятия, и поставить на обслуживание. В этом году город также займется ремонтом таких старых линий.

По плану - к сентябрю 2020 года жилмассив Восточный будет полностью переключен на новую линию бесперебойного электроснабжения.

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