На жителя Ингушетии завели дело за участие в боях в Сирии

Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя республики.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных по двум статьям УК РФ: "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом".

По данным следствия, с сентября 2015 года мужчина находится на территории Сирии.

За это время он прошел обучение в лагере по подготовке боевиков. После чего принимал участие в антиправительственном вооруженном формировании.

По имеющимся у следователей сведениям, подозреваемый имеет оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии Сирии.

Расследование уголовного дела, по информации Следственного комитета региона, продолжается.