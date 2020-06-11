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11.06.2020 16:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На жителя Ингушетии завели дело за участие в боях в Сирии

Текст: Тимур Алиев (Магас)

Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя республики.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
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Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных по двум статьям УК РФ: "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом".

По данным следствия, с сентября 2015 года мужчина находится на территории Сирии.

За это время он прошел обучение в лагере по подготовке боевиков. После чего принимал участие в антиправительственном вооруженном формировании.

По имеющимся у следователей сведениям, подозреваемый имеет оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии Сирии.

Расследование уголовного дела, по информации Следственного комитета региона, продолжается.

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