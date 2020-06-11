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11.06.2020 16:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Северной Осетии открыли торговые центры и кафе

Текст: Михаил Сухарев
Владикавказ. Фото: Елена Афонина/ТАСС Владикавказ. Фото: Елена Афонина/ТАСС
Владикавказ. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 11 июня подписал указ, по которому ограничительные мероприятия в республике продлеваются до 30 июня. Однако документ разрешает уже с сегодняшнего дня открыться многим объектам торговли.

- Свою работу могут возобновить уличные кафе и кафе с летними верандами при условии соблюдения социального дистанцирования и размещении столов на расстоянии не менее 1,5 метра с посадкой по 1-2 человека, - сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

Фото: iStock
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Кроме того, возобновят работу продовольственные и непродовольственные рынки и розничные торговые точки вне торговых центров. Сами торговые центры откроются, но с ограничениями - кинозалы и развлекательные зоны пока будут закрыты. Расширится и сфера доступных услуг - снова могут принимать клиентов организации и ИП, оказывающие юридические и финансовые консультации, вернутся к работе МФЦ.

Любые массовые мероприятия в республике проводить запрещено, исключения сделают только для тех, которые проводятся в соответствии с Указом президента РФ, то есть Парада Победы 24 июня. О каких-либо изменениях в связи с голосованием по поправкам в Конституцию в документе не сказано.

По данным на 11 мая в Северной Осетии - Алании выявлено 3440 случаев коронавируса, умерли 58 человек. За последние сути подтверждены 37 случаев, график новых больше недели идет на спад.

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