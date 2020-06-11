Аэропорт Хибины в Заполярье возобновит работу

С 15 июня в Мурманской области возобновляет работу аэропорт Хибины, расположенный возле Хибинских гор, пользующихся огромной популярностью среди туристов. Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсетях.

С этой даты начинают действовать регулярные авиарейсы в аэропорты Пулково и Домодедово.

Напомним, в городах Кировске и Апатитах, рядом с которыми расположен аэропорт Хибины, с 29 марта действуют ограничения на въезд и выезд. Сам аэропорт был временно закрыт с 3 апреля.

Сейчас в Апатитах зарегистрировано 173 случая коронавируса, в Кировске - 108. За минувшие сутки в каждом из этих городов прибавилось по одному больному.