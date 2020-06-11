Фото: Под Петербургом прошла первая сводная тренировка Парада Победы

Под Петербургом на территории аэродрома Горелово прошла первая сводная тренировка Парада Победы. В торжественном строю проехали танки и броневики.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, во время тренировки бойцы отработали выполнение строевых приемов, а также слаженность при маршировании.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. Все участники тренировки были в масках, перчатках, соблюдали социальную дистанцию, боевая техника прошла дезинфекцию.

Парад Победы состоится в Петербурге 24 июня. В мероприятии примут участие свыше 4,8 тысячи военнослужащих Западного военного округа.