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Глав псковских больниц наказали за неоказание помощи беременной с COVID-19 16:17
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11.06.2020 16:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глав псковских больниц наказали за неоказание помощи беременной с COVID-19

Текст: Ульяна Вылегжанина

В Псковской области руководители трех больниц, в которых беременной женщине с коронавирусом не оказали вовремя необходимую помощь, получили дисциплинарные взыскания. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на селекторном совещании с медиками.

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В конце мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить обстоятельства этого ЧП. По словам главы региона, несколько медицинских учреждений "футболили" беременную женщину с COVID-19. В результате состояние пациентки ухудшилось, началась асфиксия, пришлось делать экстренное кесарево сечение на 26-й неделе беременности. Мать и ребенок выжили, но находились в тяжелом состоянии.

Беременная жила в городе Невель и работала фельдшером скорой медицинской помощи. Главному врачу Невельской межрайонной больницы, сотрудники которой допустили серьезные нарушения при первичном обращении пациентки, объявили выговор. Руководители Псковской городской больницы и Псковской межрайонной больницы получили замечания. По словам Марины Гаращенко, если бы на различных этапах специалисты не допустили нарушения, можно было бы предотвратить бурное развитие заболевания.

Руководитель регионального следственного управления Петр Крупеня также поручил провести процессуальную проверку инцидента.

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