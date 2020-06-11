Режиссер мультфильма "Три кота" рассказал о будущем сериала

Мультфильм "Три кота" получил российскую кинопремию года в номинации "Лучший анимационный сериал" - от Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Истории о повседневной жизни, отношениях и приключениях трех маленьких любознательных котят - Коржика, Компота и их младшей сестренки Карамельки - снимают пять лет, вышло три сезона. Можно ли попасть на кастинг, чтобы озвучить пушистых героев, консультируют ли создателей детские психологи, будут ли новые серии - об этом и многом другом режиссер и автор проекта Дмитрий Высоцкий рассказал "РГ".

Вы и художник-постановщик Андрей Сикорский - петербуржцы, сериал снимаете в родном городе. То есть, можно с уверенностью сказать: "сделано в Петербурге"?

Дмитрий Высоцкий: Да, команда питерская, но это универсальное произведение, международное и междугороднее, которое вряд ли обладает чисто питерскими чертами - из сырых подворотен и дворов-колодцев с поребриками…

Большая команда занимается выпуском?

Дмитрий Высоцкий: Довольно большая команда, и она почти не менялась на протяжении всех этих пяти лет. Помимо продюсерской части как на любом анимационном конвейере все разбито на профессии: сценаристы, режиссер, художники, группа аниматоров, композиторы, актеры, причем озвучивают роли дети.

Желающих озвучить недостатка, наверное, нет?

Дмитрий Высоцкий: Чаще такое желание у родителей: возьмите моего талантливого ребенка озвучить какого-то из котов. Мы не можем делать это часто - в эфире будет слышно, что голос героя поменялся. Стараемся держаться долго. Но есть другие проблемы - дети вырастают, голос меняется. В 5 лет и в 12-13 лет все-таки у ребенка голос разный. Или возникают тонзиллиты, ангины, и голос меняется. В общем, мы определенное время держимся с одним юным актером, но спустя какое-то время снова проводим кастинги, и у детей появляется шанс поучаствовать в записи наших серий.

Есть на сериале консультанты? Например, детские психологи?

Дмитрий Высоцкий: У меня есть опыт разговора с разными психологами и ощущение, что они абсолютные теоретики и не очень хорошо представляют, как делается мультфильм, опираются на чей-то опыт, анализируют то, что уже есть, это не дает им возможность правильно анализировать новое произведение. Есть редакторы в студии "Метрафильмс" и на телеканале СТС, эти люди понимают, на каком языке следует говорить с детьми (наша целевая аудитория - маленькие детки, дошкольники, от 2 до 7). Думаю, внутренний цензор не позволит нам ляпнуть что-то, что нельзя допустить в прямом общении с ребенком.

Есть зарубежные сториэдиторы (редакторы), они рассматривают наши сценарии на предмет того, чтобы шутки и ситуации были понятны на международном уровне, что бы это не были "местечковые" истории, не понятные другим детям, во всем мире. Это важный момент - сериал транслируется в 150 стран.

Мультиков сейчас много, в чем отличие ваших от других?

Дмитрий Высоцкий: Прежде всего, персонажами. У нас абсолютно "стерильный", идеальный мир, где существуют только коты. И это коты - люди. Есть, правда, и птички, рыбки, насекомые, но они являются чем-то вроде существ низшего порядка, как для нас животные. Второе отличие: мы стараемся говорить с детьми не сюсюкая, на любые темы, учитывая при этом своего внутреннего цензора. И третье: наших персонажей озвучивают дети, а не взрослые актеры. Сейчас многие делают это, но когда мы начинали в 2015 году, это было смело. И еще: у нас простая картинка, удобно читаемая, и любой ребенок, если захочет, нарисует котенка, цветочек из нашего сериала.

Как рождаются сценарии?

Дмитрий Высоцкий: У нас есть великолепный сценарист Дарина Шмидт ("мама Лунтика", художник и режиссер сериала "Лунтик и его друзья"), она придумывает идеи для наших сценариев, а потом я и мои коллеги насыщаем их диалогами, превращаем в сценарий, далее - в двигающееся изображение.

Тестируются ли новые серии на детях и бывает ли, что реакция маленьких зрителей оказывается не такой, как ожидали мультипликаторы?

Дмитрий Высоцкий: Специальное тестирование не делаем - это сильно затянуло бы производственное время, а мы находимся в "конвейере". Серии тестируются уже после выхода в эфир. Мы и продюсеры можем отслеживать в Сети количество лайков, и есть фокус-группы, которые общаются с детьми нашего окружения. Мы уже на записи можем понять, попадает шутка куда надо или нет. Дети, записывая собственную роль у микрофона, часто реагируют на происходящее очень непосредственно.

Кто из трех котиков вам ближе по характеру?

Дмитрий Высоцкий: Железно могу сказать: характер каждого котика - часть моей личности. Даже не могу выбрать. Многие предполагают, что я Коржик, а я наблюдаю в себе черты и от Горчицы, и от Папы, и от других котов.

А вы "кошатник"? Есть дома кошка (кот)?

Дмитрий Высоцкий: У нас "кошатник" с гигантским стажем - Андрей Сикорский. Благодаря его давнему увлечению рисовать странных котиков появилась идея сделать сериал. А я "собачник". У меня собака Дуня, но ведет она себя как кошка, поэтому могу сказать про себя, что и я "кошатник".

Когда увидим новые серии?

Дмитрий Высоцкий:Нас постоянно об этом спрашивают. Есть 3 сезона по 52 серии. Сейчас заканчиваем работу над восемью специальными, дополнительными сериями, они будут выходить в период до нового сезона. И с нетерпением ждем начала работы над следующим, четвертым сезоном.

Спрашивают дети

Макар, 7 лет: Кем и какими станут Коржик, Карамелька и Компот, когда вырастут?

Дмитрий Высоцкий: Вероятно, Коржик станет путешественником, как его дедушка, свяжет свою судьбу с морем. Карамелька, возможно, будет актрисой либо дизайнером детской одежды, как мама. Компот - наш самый серьезный парень, ориентирован на науку, но сфера пока не определена - он увлекается ботаникой, космосом, много читает про животных.

Макар, 7 лет: Смогли бы вы снять серию, в которой все персонажи выросли?

Дмитрий Высоцкий: Вряд ли. Если уж они вырастут, то снова маленькими не станут. Наши герои должны остаться такими, какими мы все их любим. У нас была идея снять серию, в которой котята фантазировали бы на эту тему.

Полина, 5 лет: Как Лапочка может лапками (!) играть на фортепиано, да так, что при этом засыпают цветы?

Дмитрий Высоцкий: Вопрос относится, видимо, к серии "Интервью", где котята сочиняли новости про своих друзей, там Лапочка действительно играет на пианино - колыбельную цветам, и цветочки засыпают. Как в сказке. Мелодии у нас простые, поэтому Лапочка нажимает по одной клавише и получается мелодия. Не нужны виртуозные руки великого пианиста Ван Клиберна.

Полина, 5 лет: Из-за чего Компот все время ноет?

Дмитрий Высоцкий: У него такой характер, он еще не умеет не унывать, бодро встречать трудности на своем пути, но у него такие оптимистичные брат и сестра, что он когда-нибудь научится не ныть. И потом, он не то чтобы ноет, он хнычет, это более лирический герой, чем остальные, слишком открыт, эмоционально воспринимает неприятности. Карамелька, может, и захотела бы захныкать, но не позволяет себе этого.

Полина, 5 лет: Как зовут маму и папу котят?

Дмитрий Высоцкий: Мама - Кисуля, так к ней обращается Папа, а он - Котя.

Василиса, 4 года: Папа делает торты - и котята часто их едят. А мама делает одежду, но все ходят в одном и том же. Почему? У нее плохо получается?

Дмитрий Высоцкий: Нет, она прекрасный дизайнер! Скажу в ее защиту, что та одежда, которую они носят, сшита ею. В некоторых сериях у нас были ситуации, когда она шила котятам бабочки, плащи-невидимки, сигнальные жилеты для прогулок на велосипеде и что-то еще. Мы решили, что одежда, в которой появляются котята, их любимая. Если персонажей часто переодевать в кадре, они потеряют свою уникальность. Но при этом мы иногда переодеваем их. Ненадолго. Например, когда они приходят на работу к отцу и надевают специальные поварские колпачки, или когда летят в космос, или отправляются в жилетах в открытое море.

Ева, 7 лет: Родятся ли еще котята в семье котов?

Дмитрий Высоцкий: Это вопрос к маме и папе.

Сема, 6 лет: Можно ли добавить в мультфильм героя-осьминога?

Дмитрий Высоцкий: У нас в некоторых сериях есть герой-осьминог. И сейчас в производстве находится серия, действие которой пройдет в морских глубинах, там будет осьминог.

Гриша, 5 лет: Как у Коржика, Карамельки и Компота получается не ссориться?

Дмитрий Высоцкий: Это большая загадка. У них идеальная семья. Конфликты случаются, но они умудряются грамотно погасить их - с помощью взаимной любви, поддержки, юмора, и не раздувать их до критической массы.

Гриша, 5 лет: Еще сделайте, пожалуйста, серию про поход и опасности.

Дмитрий Высоцкий: Таких серий было несколько. Например, "Лесные котики", где котята отправились в летний оздоровительный лагерь, где учились выживать в дикой природе, и "Дикие приключения", где дедушка водил котят по парку, учил добывать себе еду. Они были с дедушкой в пещере. Была встреча с летучими мышами. Возможно, появится что-то еще, путешествие в горы, скажем. Будут новые приключения - если зрителям хочется.