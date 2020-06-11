У калининградского "черного копателя" изъяли боевой арсенал

Жителя Калининградской области, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, полицейские задержали при помощи бойцов ОМОН территориального управления Росгвардии.

По версии следствия, мужчина находил оружие и боеприпасы в местах боев времен Великой Отечественной войны, где он занимался раскопками, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Калининградской области.

Находки "черный копатель" складировал в принадлежащей ему мастерской, а затем восстанавливал. Он переделывал боеприпасы не только из найденных на местах сражений патронов, но и из холостых. Кроме того, он приобретал цифровые макеты пистолетов, винтовок и автоматов. Все оружие модифицировал для стрельбы боевыми патронами.

В ходе обысков у фигуранта нашли составные части огнестрельного оружия, более трех тысяч патронов различного калибра, 17 пистолетов, шесть винтовок, два автомата. Экспертиза показала, что все изъятое оружие пригодно для ведения огня. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.