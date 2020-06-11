Участника ИГИЛ за подготовку теракта в Заполярье посадили на 13 лет

Участник ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), который пытался организовать теракт в ЗАТО Североморск Мурманской области, надолго отправился за решетку. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Мурманской области.

- Установлено, что данный гражданин намеревался взорвать здание межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Североморск, чтобы воздействовать на принятие решения органами власти и дестабилизировать их деятельность, - отметили в пресс-службе.

Во время следствия у мужчины было изъято самодельное взрывное устройство. Кроме того, выяснилось, что подсудимый размещал в интернете материалы, оправдывающие теракт.

Второй Западный окружной военный суд приговорил мужчину к 13 годам 6 месяцам лишения свободы.