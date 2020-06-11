Новости

ОЭСР представила сценарии развития мировой экономики 12:09
Шесть автомобилей с пробегом, которые станут хитами этим летом 12:00
Лукашенко отметил снижение криминогенной обстановки в стране 11:58
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило полмиллиона 11:57
Трамп заявил о захвате Сиэтла "внутренними террористами" 11:56
Участника ИГИЛ за подготовку теракта в Заполярье посадили на 13 лет 11:50
Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым 11:43
Сходить на реальный концерт россияне смогут не раньше сентября 11:39
В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности 11:38
Стало известно, когда в Москве ослабнет жара 11:36
Андрей Разин рассказал про ужас, который вызывал пьяный Михаил Ефремов 11:34
ВЦИОМ: Все больше граждан видят поводы для гордости Россией 11:30
В Москве запускают масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов" 11:21
Петербургские ученые смогли обезвредить "Годзиллу в мире запахов" 11:17
В Ирландии призвали снести монумент Колумбу 11:17
Подано более 500 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции 11:17
Порошенко попытался оказать давление на генпрокуратуру Украины 11:11
МЧС предупреждает москвичей о дожде и сильном ветре в четверг 11:10
В Башкирии будут штрафовать за курение кальяна в общественных местах 11:10
Новый Nissan Qashqai станет купе-кроссовером 11:05
На главу Норильска завели уголовное дело после разлива топлива 11:04
В Крыму зафиксировали 25 новых случаев COVID-19 11:00
В Свердловской области выявлено 312 новых случаев COVID-19 10:53
В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым 10:49
В Ивановской области возбудили дело против банды, подстраивавшей ДТП 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Участника ИГИЛ за подготовку теракта в Заполярье посадили на 13 лет

Текст: Алексей Михайлов

Участник ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), который пытался организовать теракт в ЗАТО Североморск Мурманской области, надолго отправился за решетку. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Мурманской области.

В Петербурге вербовщика террористической организации осудили на 10 лет

- Установлено, что данный гражданин намеревался взорвать здание межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Североморск, чтобы воздействовать на принятие решения органами власти и дестабилизировать их деятельность, - отметили в пресс-службе.

Во время следствия у мужчины было изъято самодельное взрывное устройство. Кроме того, выяснилось, что подсудимый размещал в интернете материалы, оправдывающие теракт.

Второй Западный окружной военный суд приговорил мужчину к 13 годам 6 месяцам лишения свободы.

Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ВОЗ объяснила "необычную" смертность от коронавируса в России
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир