В Карелии металлурги закупили воздушные горны для отпугивания медведей

В Костомукше на промышленные площадки местного металлургического комбината все чаще стали наведываться медведи. Чтобы отпугивать животных, руководство закупило 45 воздушных горнов.

Последний раз медведицу с тремя медвежатами заметили сегодня в районе трех часов ночи. Они гуляли по центральному карьеру. Их увидел сотрудник, проезжавший на служебном автомобиле, сообщают в группе в соцсети предприятия.

И это не первый случай в нынешнем году. Буквально несколько дней назад еще в двух местах видели двух взрослых медведей.

На горны металлурги возлагают большие надежды, устройства отпугивают зверей даже на большом расстоянии. Горны получат сотрудники, которые трудятся на открытых территориях и рядом с лесным массивом.

Для людей и медведей горны совершенно безопасны.