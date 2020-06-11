В Новгородской области с 25 июня откроются музеи, кафе, салоны красоты

В Новгородской области с 25 мая планируется снять большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, во всех муниципалитетах региона собираются открыть летние кафе, музеи, библиотеки, детские площадки, возобновить работу салонов красоты, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

Сейчас все районы Новгородской области в зависимости от числа заболевших поделены на три зоны: зеленую, желтую и красную. В релизе отмечается, что ослабление режима должно коснуться всех муниципалитетов. Также с 15 июня в Маловишерском и Чудовском районах, где действовали наиболее строгие ограничения, планируется разрешить торговлю непродовольственными товарами, правда, только тем магазинам, где есть отдельный вход.

А с 6 июля в Новгородской области могут начать работать гостиницы.

На сегодняшний момент в Новгородской области подтверждено 1867 случаев COVID-19, 467 пациентов выздоровели, 11 - скончались.