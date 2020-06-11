В Петербурге завели дело на мать, отравившую детей снотворным

В Петербурге полицейские возбудили уголовное дело на женщину, которая поила малолетних детей снотворным, чтобы те не кричали, пока она отсыпается с похмелья.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, семья живет в Парголово. В поле зрения полиции мать попала после того, как ее девятимесячный сын был госпитализирован с отравлением лекарственными препаратами.

В больницу ребенок поехал с бабушкой. Когда врачи стали выяснять при каких обстоятельства произошло отравление, бабушка рассказала, что ее дочь выпивает, а чтобы дети не кричали по утрам, дает им сильнодействующее снотворное.

На адрес немедленно выехали сотрудники полиции. Они обнаружили в квартире пьяную мать и трехлетнюю дочь. Девочку также госпитализировали - выяснилось, что и она отравилась снотворным. Также установлено, что девочка отстает в развитии, состоит на учете у невролога. Связано ли это с приемом сильнодействующих препаратов предстоит выяснить в ходе следствия.

Полицейские вменяют матери то, что он ненадлежащим образом занимается воспитанием детей. Сама мать признала свою вину и написала явку с повинной.