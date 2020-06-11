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11.06.2020 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Псковской области ураган повалил около трехсот деревьев

Текст: Светлана Песоцкая

Мощный циклон со шквальным ветром, ливнями и градом накрыл Псковскую область вечером 10 июня, повалил около трехсот деревьев и сорвал крыши с двух десятков домов.

Об этом сообщает РИА Новости. Ураган в основном захватил южную зону Псковской области - Бежаницкий и Локнянский районы, сообщили в пресс-службе администрации региона. Несколько населенных пунктов остались без электричества.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Сейчас там идут аварийно-спасательные работы, восстанавливается автомобильное сообщение, так как многие участки автодорог оказались перекрыты упавшими деревьями.

В южные районы выдвинулась оперативная группа спасателей регионального управления МЧС России. Коммунальные службы ведут расчистку территорий населенных пунктов.

Энергетики тоже сразу приступили к восстановлению электроснабжения. Как сообщили в Псковском филиале "Россети Северо-Запад", в работах вчера были задействованы 65 ремонтных бригад, 214 человек и 76 единиц техники. Утром 11 июня группировка была усилена, сейчас работают 82 бригады, 284 человек, 106 единиц техники.

Работы по ликвидации последствий урагана осложняются непрекращающимся ливневым дождем. На территории Псковской области еще сохраняется опасность усиления ветра.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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