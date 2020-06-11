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11.06.2020 14:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Великом Новгороде нашли печать князя Симеона Гордого

Текст: Вера Черенева
Симеон Гордый. Рисунок В.П. Верещагина. Фото: wikimedia.org Симеон Гордый. Рисунок В.П. Верещагина. Фото: wikimedia.org
Симеон Гордый. Рисунок В.П. Верещагина. Фото: wikimedia.org

При раскопках на Софийской набережной в Великом Новгороде археологи обнаружили печать князя Симеона Гордого. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
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Это не единственная печать на раскопе. Также обнаружена печать посадника Федора Даниловича. Данные артефакты будут пристально изучать сфрагисты Института археологии РАН, именно это учреждение проводит раскопки на набережной.

Археологические изыскания начались совсем недавно, но уже принесли удивительные результаты. На Софийской набережной найдено свыше 30 нательных крестов, кошелек, детская обувь, а также четыре берестяные грамоты. Всего из грунта извлечено более 1300 артефактов.

Раскопки продлятся на Софийской набережной до середины лета.

Справка "РГ"

Симеон Гордый - старший сын Ивана Калиты, княжил в Москве. Владимире и Великом Новгороде. При этом Новгород не хотел подчиняться Симеону Гордому. Тогда князь пошел на город войной, взял Торжок и вынудил местных бояр к заключению мирного договора.

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