Ветеран войны с Японией дал команду первой репетиции Парада Победы

На первую репетицию Парада Победы, который пройдет в Санкт-Петербурге, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа пригласили 93-летнего фронтовика, ветерана войны с милитаристской Японией Михаила Гавриловича Бибика. Он подал команду на движение.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, получив сигнал "старт-333", экипажи более 150 машин одновременно запустили двигатели и начали движение. После репетиции ветерана познакомили с новыми образцами техники - танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками Мста-С, зенитными ракетными комплексами С-400.

Фронтовика впечатлили реактивные системы залпового огня "Град". По его мнению, у них есть сходство со знаменитыми фронтовыми "Катюшами".

Михаил Гаврилович Бибик родился в 1927 году в Оренбургской области. В армию его призвали в 1944-м, отучился он в школе снайперов. Участвовал в войне с милитаристской Японией, которую закончил в Порт-Артуре. Награжден Орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За победу над Японией".