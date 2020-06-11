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11.06.2020 16:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ветеран войны с Японией дал команду первой репетиции Парада Победы

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

На первую репетицию Парада Победы, который пройдет в Санкт-Петербурге, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа пригласили 93-летнего фронтовика, ветерана войны с милитаристской Японией Михаила Гавриловича Бибика. Он подал команду на движение.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Под Петербургом прошла первая сводная тренировка Парада Победы

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, получив сигнал "старт-333", экипажи более 150 машин одновременно запустили двигатели и начали движение. После репетиции ветерана познакомили с новыми образцами техники - танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками Мста-С, зенитными ракетными комплексами С-400.

Фронтовика впечатлили реактивные системы залпового огня "Град". По его мнению, у них есть сходство со знаменитыми фронтовыми "Катюшами".

Михаил Гаврилович Бибик родился в 1927 году в Оренбургской области. В армию его призвали в 1944-м, отучился он в школе снайперов. Участвовал в войне с милитаристской Японией, которую закончил в Порт-Артуре. Награжден Орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За победу над Японией".

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