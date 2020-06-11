Астраханцы проголосуют за благоустройство общественных пространств

Жители Астраханской области смогут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены уже в этом году. Для проведения работ удалось привлечь дополнительные средства из областного и федерального бюджетов. Определиться с выбором территории можно будет в ходе голосования по поправкам в Конституцию России, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.

Как было объявлено на заседании координационного совета по местному самоуправлению, которое провел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, выбор общественных пространств пройдет на тех же избирательных участках, где будет идти голосование по поправкам в Конституцию РФ. Формированием перечня объектов благоустройства, который предложат астраханцам для выбора, займется рабочая группа, созданная при облправительстве во главе с зампредседателя регионального кабмина Михаилом Богомоловым. Такие же группы будут образованы в районах области.

- Я поручаю вам в кратчайшие сроки определиться с объектами, которые будут предложены людям для голосования, - обратился губернатор Игорь Бабушкин к главам районов. - Люди должны иметь возможность выбора общественных пространств, на благоустройство которых, по их мнению, необходимо обратить внимание в первую очередь.

Список территорий для голосования опубликуют в СМИ и разместят в общественных местах. Участки, которые астраханцы подержат активнее всех, отметив в бюллетене во время очного голосования, начнут облагораживать в первую очередь.

По данным облизбиркома, голосование пройдет на 571 избирательных участках. Для обеспечения безопасности их обработают дизсредствами, все члены комиссии сдадут тест на коронавирус, им также предоставят защитные экраны, халаты, перчатки и маски. Работникам, наблюдателям, правоохранителям и посетителям участков будет измерять температуру.

Кроме того, чтобы уменьшить контакты паспортные данные будут заранее внесены в списки избирателей, для проверки этих сведений голосующим достаточно просто показать документ члену комиссии.

С 25 по 30 июня избирательные участки будут открыты по четыре часа в день (графики их работы доведут до избирателей в ближайшее время), а 1 июля - с 8:00 до 20:00.