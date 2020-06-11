Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" расширит локацию

Десятки лет Ростов-на-Дону принимает у себя гостей и участников фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". В нынешнем году, несмотря на пандемию, территорию фестиваля решено расширить. Это знаковое мероприятие в сфере межкультурного сотрудничества, младшего брата "Славянского базара в Витебске".

"Молодежь - за Союзное государство" - масштабный творческий и образовательный проект, направленный на создание единого культурного пространства Союзного государства, укрепление дружбы между молодежью России и Беларуси, пропаганду лучших идей в области современного молодежного движения и налаживание сотрудничества между молодежными объединениями двух стран.

- В нынешнем году фестивалю исполняется 15 лет, - сообщила председатель Комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Елена Афанасьева. - И депутатами Парламентского Собрания предложено расширить территорию проведения фестиваля. В Ростовской области только по официальным данным проживает более 30 тысяч этнических белорусов. В качестве эксперимента принято решение задействовать и другие территории, чтобы большее количество людей могли бы узнать об этом фестивале.

Предстоящие фестивальные мероприятия будут проводиться в четырех городах Союзного государства: в двух российских и двух белорусских. Это будет уже 15-ый культурный форум Союзного государства. Ежегодно со своими лучшими номерами участие в международном фестивале "Молодежь - за Союзное государство" принимают артисты и творческие коллективы из Беларуси и России. В программе фестиваля - концерты, патриотическая акция "Свеча памяти", в рамках которой участники фестиваля встречаются с ветеранами войны и труда, встреча с руководством "Национально-культурной автономии белорусы Ростовской области", и др. Центральным событием станет международный конкурс исполнителей молодежной песни.