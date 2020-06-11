На форуме "Таврида" обсудят влияние коронавируса на креативную индустрию

В 2020 этом году на "Тавриде" планируют организовать 10 творческих антишкол, работа которых продлится до октября. Участников и экспертов пригласят в "творческие обсервации" с соблюдением всех профилактических мер. Плюс тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневный контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования и оборудование мест общего пользования антисептиками. Кроме того, предусмотрены индивидуальное расселение участников и раздача им средств индивидуальной защиты.

- Перечень мер в обязательном порядке будет согласовываться и расширяться в соответствии с требованиями всех контролирующих органов, - подчеркнули организаторы форума.

Ключевой темой образовательной программы форума станут изменения, которые спровоцировала пандемия в креативных индустриях. В рамках I международной онлайн-конференции "АРТtalk. Искусство после" 27 июня намечено обсудить, как коронавирус повлиял на сферу культуры и искусства, какие новые технологии привнес, и почему мир уже не будет прежним.

Первая антишкола "Тавриды" пройдет 10-15 июля в Судаке, в бухте Капсель. В ней примут участие резиденты арт-кластера "Тавриды" и молодые творцы, что на протяжении нескольких месяцев активно вовлекались в работу общероссийского движения #МыВместе. В этот же период планируется провести творческие мероприятия в разных городах республики, которые, по замыслу организаторов, призваны ознаменовать возвращение России к нормальной жизни.

С этого года форумчанам будут вручать спецпремию для молодых деятелей современного искусства. По итогам каждой антишколы профессиональное жюри определит одного победителя, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность работы в крупнейших отечественных и международных арт-проектов.

По словам гендиректора организации "Национальные приоритеты" Софии Малявиной, арт-кластер "Таврида" - настоящий драйвер развития не только Крыма, но и всей страны.

- Каждый год Крым становится центром притяжении творческой молодежи, которая знает свои цели и стремится их воплотить, - констатировала она.

Часть мероприятий в этом году впервые пройдет в онлайн-формате на специально разработанной платформе. Онлайн-конференции с участием иностранных спикеров и экспертов сделают доступными широкой аудитории слушателей в любой точке мира.

В пресс-службе напомнили, что форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" входит в федеральный проект "Социальная активность" нацпроекта "Образование" и проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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