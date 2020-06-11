На Кубани в ДТП с автозаком пострадали семь человек

В Горячем Ключе при ДТП с участием автозака пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.

Инцидент произошел сегодня около 13.10. По предварительным данным, 43-летняя женщина на автомобиле Nissan, поворачивая налево через запрещенную двойную сплошную линию дорожной разметки, на встречной полосе столкнулась с движущимся в попутном направлении с включенными спецсигналами автозаком марки "ГАЗель".

В результате ДТП оба водителя, двое сотрудников полиции и трое перевозимых заключенных получили телесные повреждения. Их доставили в Центральную городскую больницу.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося. На Кубани в ДТП с автозаком с арестантами пострадали семь человек