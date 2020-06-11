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11.06.2020 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре возбудили дело после стрельбы на детской площадке

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Полиция Краснодара задержала двух 30-летних местных жителей, подозреваемых в том, что они открыли стрельбу на детской площадке в крупном городском микрорайоне Гидростроителей.

По факту вооруженного конфликта возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия группой лиц по предварительному сговору.

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Как выяснилось, инцидент произошел накануне около 18 часов во дворе ЖК "Каскад" на улице Благоева кубанской столицы. В тот же вечер видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, что с детской площадки бегут женщины с детьми. По словам очевидцев, мужчины начали выяснять отношения на детской площадке. Потом раздались выстрелы.

Как пояснил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, по предварительным данным, причиной конфликта стали долговые обязательства одного из его участников.

-  В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое 30-летних местных жителей, - сообщил Коноваленко. - Также установлена личность предполагаемого потерпевшего. Это 35-летний местный житель. Он направлен на медицинское обследование для установления степени причиненного ему вреда, в том числе в результате применения в его отношении оружия неустановленного типа, предварительно травматического. Задержанным избирается мера пресечения.

Участникам перестрелки на детской площадке грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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