В Краснодаре возбудили дело после стрельбы на детской площадке

Полиция Краснодара задержала двух 30-летних местных жителей, подозреваемых в том, что они открыли стрельбу на детской площадке в крупном городском микрорайоне Гидростроителей.

По факту вооруженного конфликта возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия группой лиц по предварительному сговору.

Как выяснилось, инцидент произошел накануне около 18 часов во дворе ЖК "Каскад" на улице Благоева кубанской столицы. В тот же вечер видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, что с детской площадки бегут женщины с детьми. По словам очевидцев, мужчины начали выяснять отношения на детской площадке. Потом раздались выстрелы.

Как пояснил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, по предварительным данным, причиной конфликта стали долговые обязательства одного из его участников.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое 30-летних местных жителей, - сообщил Коноваленко. - Также установлена личность предполагаемого потерпевшего. Это 35-летний местный житель. Он направлен на медицинское обследование для установления степени причиненного ему вреда, в том числе в результате применения в его отношении оружия неустановленного типа, предварительно травматического. Задержанным избирается мера пресечения.

Участникам перестрелки на детской площадке грозит до пяти лет лишения свободы.