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11.06.2020 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму зафиксировали 25 новых случаев COVID-19

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

За минувшие сутки в Крыму медики зафиксировали 25 случаев заболевания COVID-19. Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил замглавы регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. По его словам, 19 случаев обнаружены в ранее выявленных очагах.

- Еще четыре зарегистрированы при обращении за медицинской помощью с клиническими проявлениями ОРВИ, - рассказал он. - Два случая - это скрининговые исследования здоровых лиц.

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Пять случаев заболевания зафиксированы в Красногвардейском районе у контактных лиц в семейном очаге. Они находились в условиях обсерватора, а теперь переведены в Симферопольскую горбольницу №7. Еще два случая выявлены в Симферополе, житель крымской столицы контактировал с жителем Красногвардейского района. Оба проходят лечение в ковидном госпитале.

- Пятнадцать случаев - в городе Евпатории. Это 12 контактных лиц в терапевтическом отделении Евпаторийской городской больницы, в том числе два сотрудника и десять пациентов отделения. Очаг был определен в начале июня, всех 75 контактных лиц (22 - персонал, 53 - пациенты) поместили в обсервационные условия на базе отделения, - уточнил замглавы регионального управления Роспотребнадзора

Также в Евпаторийской больнице выявлены случаи заражения коронавирусом у двух больных с признаками ОРВИ и одного больного внегоспитальной пневмонией. Их госпитализировали в инфекционный стационар.

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- Один случай в Бахчисарайском районе, с внегоспитальной пневмонией житель был госпитализирован, - добавил Крутиков. - В Феодосии один случай - пациент находился в инфекционном отделении под наблюдением. И в Черноморский районе заболевание выявили при скрининговом обследовании сотрудников предприятия. По этому случаю проводится эпидрасследование, устанавливается круг контактных лиц.

Замглавы минздрава Крыма Антон Лясковский сообщил, что с учетом поступивших за последние сутки в крымских больницах остаются 120 пациентов с COVID-19, в том числе восемь - в тяжелом состоянии (семь - в реанимации Симферопольской горбольницы №7, один - в реанимации Евпаторийской горбольницы).

По словам замминистра, всего под меднаблюдением находятся 2907 человек. Под динамическим наблюдением на дому - 1715 человек, в стационарах - 222. Также в стационары с внебольничной пневмонией госпитализированы 177 больных, в том числе 12 тяжелых.

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