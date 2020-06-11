Разлив свыше 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске, спровоцировавший экологическую катастрофу, - результат сочетания нескольких факторов. Один из них, согласно предварительным выводам технических специалистов и экологов, - таяние вечномерзлых грунтов.

В соседней Югре проблема "тепловых пятен" стоит не так остро, потому что мерзлые грунты занимают гораздо меньше площади, чем плодородные почвы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

При отсутствии специальных охлаждающих элементов опоры тяжеловесных конструкций могут терять устойчивость, и тогда жди беды. Академик РАН Владимир Мельников, мировой авторитет в сфере криологии, ранее на страницах "Экономики Уральского округа" не раз упоминал Норильск в ракурсе возрастающих угроз жилой и индустриальной инфраструктуре. Но такие риски несут и многие другие города Приполярья.

Ученые Института X-BIO Тюменского госуниверситета и Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН в партнерстве с зарубежными коллегами изучают климатические изменения в регионах Арктики, их влияние на экосистему и уклад жизни северян. Мало того что средняя температура воздуха в высоких широтах, на том же Ямале, в последнее время повышается вдвое быстрее, чем в целом на планете, в этих районах выделяются так называемые острова тепла. Все они связаны либо со строительством жилищных массивов, либо с концентрацией производственных объектов.

Последние 40 лет повышение температуры в российской Арктике шло в 4,5 раза быстрее, чем в целом на планете

К примеру, Надым, послуживший в свое время плацдармом для освоения газовых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Город небольшой, население - 45 тысяч человек, предприятий, способных оказывать дестабилизирующее тепловое воздействие на окружающую среду, нет. Но микроклимат в жилых кварталах разительно отличается от окружающей лесотундры.

- Наблюдения в течение прошедшей зимы показали: как только стихал ветер, температура в Надыме была на 3,5 и даже на семь градусов выше, чем на площадке метеостанции в соседнем аэропорту. И так день за днем, год за годом. Недостаток холода столь велик, что активный слой почвы увеличивается, а продуктивность растительных сообществ растет, - говорит старший исследователь Центра дистанционного зондирования Земли и изучения окружающей среды имени Нансена и Центра исследований климата имени Бьеркнеса Игорь Эзау.

Аналогичная картина, только с меньшим разбросом температур, наблюдается на крупных промплощадках нефтегазовых месторождений, в том числе далеко за Полярным кругом. Протаивание мерзлых грунтов все более ощущают на себе добывающие и эксплуатационные компании, которые, констатирует Эзау, вынуждены наращивать бюджеты на стабилизацию мерзлоты под дорогами и сооружениями. С учетом амплитуд уже недостаточно рекомендаций Всемирной метеорологической организации и Гидрометцентра России по строительству в зонах, относящихся к вечномерзлым грунтам. По прогнозам ученых-криологов, до половины населения севера Западной Сибири живет в условиях, при которых к концу нынешнего столетия 80 процентов инфраструктуры попадает в зону высокого риска разрушения.

В свежей аналитической работе группы исследователей центра "Сколково" о влиянии на экономику страны глобальной климатической угрозы приводятся шокирующие факты и цифры. Так, последние 40 лет повышение температуры в российской Арктике шло в 4,5 раза быстрее, чем в целом на планете. В частности, в прошлом году, ставшем за всю историю отечественных метеонаблюдений самым теплым, температура оказалась выше нормы в среднем на 2,5 градуса. В последующем наивысший рост приземной температуры ожидается зимой, причем он усиливается в северном направлении. Из-за изменения внешних условий многие строения 1960-х годов находятся в аварийном состоянии. Так, в Норильске количество зданий, получивших повреждения за последние десять лет, оказалось выше, чем за предшествующие полвека. На Ямале срок службы зимников, без которых нормальное функционирование региона невозможно, год от года уменьшается. И, как мы видим на примере последнего сезона, некоторые снежные дороги даже не удалось запустить в эксплуатацию. Экономические потери могут исчисляться сотнями миллиардов рублей.

- Изменения климата идут то скачками, то волнами. Чем больше мы вмешиваемся, тем мощнее процесс температурных колебаний. Перепады усложняют жизнь на Ямале. Однозначно надо осознавать угрозы, работать на упреждение, решать проблему комплексно как в ракурсе экономики, так и демографии, - подчеркнул, выступая в Новом Уренгое перед менеджерами компаний ТЭК и руководителями госструктур, завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.

Вечная мерзлота занимает свыше 60 процентов территории РФ, а изучающих ее специалистов все меньше и меньше, с горечью констатирует Владимир Мельников. В постперестроечные годы ряд профильных академических структур закрыли, остались Институт мерзлотоведения в Якутске и Институт криосферы Земли в Тюмени. Если в 1990-м в этих институтах в совокупности работало около тысячи человек, то сейчас - вчетверо меньше.