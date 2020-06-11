На Ямале пандемия не помешала планам по строительству и благоустройству

Как уже сообщала "РГ", на Ямале, несмотря на карантинные меры, развернули большие стройки, которые были запланированы задолго до пандемии. Продолжают ремонтировать и строить дороги, благоустраивать регион. Сезон на Крайнем Севере короткий и очень важно завершить все работы вовремя.

Причем глава Ямала Дмитрий Артюхов стремится лично контролировать, как благоустраивают муниципалитеты, возводят жилье, социальные объекты и строят дороги.

Накануне губернатор округа побывал с рабочей поездкой в Лабытнанги. Осмотр города глава региона начал с района жилищной застройки.

Люди уже на объектах

- Здесь предстоит целый комплекс работ. Наверное, за последние годы такого не было: это и дороги, и коммунальные сети, и жилищное строительство, и благоустройство. Самое главное - делается большой задел на будущее. Радует, что работы уже начались. Во многих муниципалитетах округа ограничения из-за коронавируса затрудняют начало сезона, где-то не хватает рабочих. Но здесь, в Лабытнанги, мы видим, что люди уже на объектах, движение пошло, - отметил Дмитрий Артюхов.

В активной стадии строительства сейчас находятся четыре из семи многоквартирных домов. Все вместе они дадут более 36 тысяч квадратных метров нового жилья, это 802 квартиры под переселение из аварийного фонда. Часть домов планируется сдать в следующем году, остальные - в 2022-м.

- Перед нами очень амбициозная задача, которую поставил губернатор, - построить 130 тысяч квадратных метров нового капитального жилья. Но те темпы, которые мы сегодня видим на строительных площадках, плюс комплексный подход в решении вопросов инженерного обеспечения, благоустройства прилегающих территорий, парковочных мест, наглядно отображают, что Лабытнанги готов развиваться с учетом потребности людей, -рассказала глава города Марина Трескова.

В районе одновременно строятся коммуникации с расчетом на будущее, будут проложены дороги и благоустроены дворы. Особенность микрорайона в том, что все автомобильные стоянки вынесены за периметры домов, а во дворах будут только зоны отдыха.

Скульптуры, арт-объекты и площадки для детей

Следующей остановкой главы региона стала пешеходная зона по улице Гагарина. Она на этой центральной улице существовала и ранее, но теперь станет намного комфортнее. Расширятся тротуары, в сквере "Рыболень" появятся скульптуры, арт-объекты, площадка для детей, новое освещение. Территория будет приспособлена для прогулок мам с колясками и инвалидов.

За тем, как преображается городское пространство, жители могут наблюдать в режиме реального времени. В этом году горожане проголосовали за еще три объекта благоустройства. Один из них - пешеходная зона по улице Мира и парковка на 119 мест. Это как раз рядом с новым микрорайоном. Парковка будет оборудована 45-ю электрическими колонками, чтобы автовладельцы смогли зимой прогревать свои машины. Жители города поддержали идею местных мотоциклистов об обустройстве тематической площадки рядом со спорткомплексом "Олимп". Ее центром будет архитектурная композиция двух байкеров. Четвертый объект благоустройства на это лето - многофункциональная площадка для отдыха по улице Дзержинского. Она станет примером того, как за счет зонирования можно сочетать интересы и предпочтения людей разных возрастов, любителей шума и спокойствия, природы и города.

Все объекты благоустройства планируется сдать до конца летнего строительного сезона 2020 года.

Дороги приведут в порядок

В этом году в Лабытнанги отремонтируют более 14,7 километра городских дорог. Текущий ремонт затронет 21 внутриквартальный проезд. На двух дорогах закончится реконструкция, начатая в 2019 году. На еще двух - масштабная реконструкция только началась. Губернатор осмотрел работы, которые идут по улице Гагарина - там приведут в порядок почти два километра дороги.

Катюша ждет ребятишек

Дмитрий Артюхов побывал в детском саду "Катюша", где завершается реконструкция, стартовавшая в 2018 году. Здание детского сада - одно из первых в городе, построенных в капитальном исполнении в 1985 году. Сама конструкция надежна, но обустройство детского сада морально устарело. Сейчас в помещениях уже собирают новую мебель, декорируют пространство. Скоро сад смогут посещать 300 юных горожан.

- Сад уже почти готов, осталось доделать разные мелочи. Мы уже помыли все кабинеты, собираем новую мебель. Вы увидите, насколько помещения изменятся, когда мы закончим оформление, - рассказала Дмитрию Артюхову руководитель городского управления образования Людмила Муратова.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

"Катюшу" решено объединить с другим дошкольным учреждением "Сказка", расположенным в двух десятках метров. Второе здание обновили несколько лет назад. У них общая уличная территория, которую уже начали благоустраивать. Для детей сделают интересные и безопасные игровые зоны, на одной из площадок уже красуется мини-версия ледокола "Ямал". После слияния двух садов получится дошкольный комбинат, состоящий из двух трехэтажных зданий, рассчитанных на 615 воспитанников в возрасте от двух месяцев.

- Посмотрели, как отремонтировали детские сады. Они были в капитальном исполнении, но уже морально устарели. В прошлом году мы договорились, что будем модернизировать, а сегодня видим, как уже вокруг благоустраивается территория. Мне особенно приятно, что это происходит при активном участии жителей города. Это вообще отличительная черта Лабытнанги - принимать решения с участием родителей, неравнодушных жителей города, -подчеркнул Дмитрий Артюхов.

С 1 июня начались работы на крытом хоккейном корте "Кристалл".

После открытия в этом году нового ледового корта, который вмещает в себя всех желающих заниматься спортом на коньках, необходимость во второй ледовой арене отпала. Спортивный объект решено капитально отремонтировать и изменить его функционал. Вместо катка появятся боксерский ринг, скалодром, волейбольная и баскетбольная площадки, поле для мини-футбола, мобильный комплекс ГТО, столы для шахмат и настольного тенниса.

Подводя итог поездки, Дмитрий Артюхов отметил темпы, которые набирает город в строительстве социальных объектов и дорог, благоустройстве территорий.

- Мы помним, что совсем недавно не было однозначного мнения, каким будет будущее Лабытнанги. Кто-то говорил, что в городе нет рабочих мест, нет перспектив. Сейчас мы прекрасно понимаем, что с учетом развития всех крупных проектов, долгожданного Северного широтного хода здесь будут создаваться рабочие места, поэтому город должен хорошеть, должны появляться новые пространства для жителей и, конечно, новое комфортное жилье. Я уверен, что с тем темпом, с которым все это разворачивается сейчас, мы добьемся результата и выполнения тех задач, которые для себя поставили, - резюмировал глава арктического региона.