Около трети предложений от Челябинской области попали в рабочий вариант общенационального плана восстановления экономики.

Алексей Текслер: Нужны цифровые платформы, которые соединят между собой работников и работодателей, позволят быстро и удобно оформлять трудовые отношения и проводить расчеты по ним. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

В частности, речь идет о продлении до конца 2021 года моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса, кредитовании системообразующих организаций для пополнения оборотных средств, стимулировании спроса на продукцию сельскохозяйственного и пищевого машиностроения. Вошли в перечень и идеи системного развития туристической и иной инфраструктуры, дополнительные меры для развития моногородов и другие.

Формулируя свой экономический пакет, в Челябинской области проанализировали около 700 предложений. Отобрали 40, оценив их как наиболее эффективные, способные позитивно влиять на ситуацию. В этой "селекции", помимо органов власти, участвовали представители банков, деловых, общественных объединений, но главное - предприниматели с "передовой", которые искали выход для своей отрасли в целом.

В конце мая состоялось совещание о ситуации на рынке труда, по итогам которого президент дал ряд поручений. В частности, увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей, продлить (либо возобновить) выплату уже назначенных пособий на три месяца (мера будет действовать до 1 октября 2020 года).

В поручения пакетом вошли и озвученные на совещании губернатором Челябинской области Алексеем Текслером инициативы по развитию системы занятости. В частности, глава государства решил распространить на безработных родителей (опекунов, усыновителей) право на доплату к пособию в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных, на три месяца устанавливается максимальный размер пособия. Мера будет действовать до 1 октября 2020 года.

Субсидии пойдут на создание временных рабочих мест для выпускников вузов и техникумов на 3-6 месяцев. За это время ребята зарекомендуют себя, а работодатели подберут кадры

Кроме того, правительству РФ поручено проработать заключение службами занятости контрактов с организациями высшего и среднего профессионального образования на обучение безработных без проведения длительных конкурсных процедур - эту идею тоже высказали южноуральцы.

По словам губернатора Алексея Текслера, в Челябинской области планируют выйти на докризисный уровень в сфере занятости во втором полугодии. Но для нормализации обстановки нужна дополнительная настройка систем поддержки, более широкий охват. Так, из-за пандемии гораздо уязвимее на рынке труда оказались выпускники вузов, техникумов и колледжей. Из-за режима самоизоляции у них нарушился привычный учебный процесс, поэтому не все смогли пройти практику, проявить себя на производстве или в другой сфере и как результат - трудоустроиться.

- В регионе мы такую программу разработали. Предлагаем поддержать ее из федерального бюджета, выделив в 2020 году стимулирующие субсидии работодателям. Они пойдут на создание временных рабочих мест для выпускников учебных заведений на период 3-6 месяцев. В течение этого срока у ребят будет возможность зарекомендовать себя, получить профессиональный опыт, а у работодателя - подобрать необходимых специалистов. Мы эту идею уже обсудили с федеральными министерствами образования и просвещения, коллегами из других регионов, - сообщил Алексей Текслер.

В профессиональном обучении сегодня многие делают ставку на дистанционные методы с учетом санэпидобстановки, в том числе на переподготовку в формате онлайн-курсов. Освоение таких подходов позволит учебным заведениям быстро откликаться на заявки работодателей.

На укрепление "тылов" нацелены и другие предложения. К примеру, о создании цифровой службы мобильной занятости, которая сможет использовать опыт, накопленный ведущими агрегаторами при разработке онлайн-сервисов. Создание виртуального помощника выведет эту работу на новый уровень.

- Я говорю о платформенных решениях, которые позволили бы соединять между собой работников и работодателей, причем на самый разный срок, в том числе короткий, - пояснил глава региона. - Имею в виду не просто размещение анкет кандидатов, а возможность быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений и проведения расчетов по ним прямо на цифровой платформе даже при краткосрочном найме, - поясняет Алексей Текслер.

Еще одно предложение южноуральцев, проработкой которого займется федеральное правительство, касается создания цифровой службы мобильной занятости. Она призвана помочь соискателям и работодателям в размещении и поиске предложений о работе (в том числе временной), а также в онлайн-оформлении трудовых отношений.

Изучит правительство и возможность распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе льготного кредитования, а также продления периода от создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) до регистрации в ней резидента, в течение которого бизнес имеет право платить страховые взносы по пониженным тарифам.

Южный Урал эта тема волнует особенно, ведь здесь расположено 16 моногородов. Из-за нынешней непростой ситуации инвесторы осторожничают заходить туда, а максимальным количеством льгот в ТОСЭР можно воспользоваться именно в первые три года. Челябинская область предлагает продлить этот срок еще на 1-3 года - это поможет начать второй раунд привлечения инвесторов.

Тем временем

Предложения, которые пока остались "за кадром" и не вошли в национальный план восстановления экономики, будут и далее транслироваться федеральному центру, говорят их инициаторы. Они также найдут отражение в региональном плане повышения занятости и роста производства.