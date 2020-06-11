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11.06.2020 10:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Председателя свердловской РЭК отправят в отставку

Текст: Наталия Швабауэр

Федеральная антимонопольная служба не согласовала кандидатуру Владимира Гришанова на должность председателя региональной энергокомиссии (РЭК) Свердловской области. Такое решение вынесено впервые в стране с 2015 года.

Напомним, что Владимир Гришанов возглавлял областной орган тарифного регулирования последние десять лет. Поскольку в апреле 2020-го у него истек контракт, в ФАС поступил запрос о согласовании кандидатуры на новый срок. Там вынесли отказ, так как пришли к выводу, что он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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- Являясь руководителем РЭК Свердловской области, он нес персональную ответственность за деятельность тарифного органа. В последние годы комиссия допускала систематические и грубые нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов). Кроме того, решения об установлении цен (тарифов) принимались без должного экономического и правового обоснования и не подтверждались обосновывающими материалами,- пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

ФАС неоднократно выдавала свердловской РЭК предписания об устранении нарушений законодательства, а также принимала решения об отмене установленных им тарифов.

Полномочия по согласованию руководителей региональных органов тарифного регулирования ФАС получила в 2015 году. По словам начальника Управления регионального тарифного регулирования Юлии Юдиной, с того момента процедуру успешно прошли десятки кандидатур из разных регионов. Решение об отказе вынесено впервые в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы.

Власть Работа власти Регионы Правительство ФАС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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