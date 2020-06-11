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11.06.2020 08:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прилетевших из Дубая в Екатеринбург россиян изолировали в обсерваторе

Текст: Татьяна Воробьева

В ночь со среды на четверг вывозной борт Дубай - Казань - Екатеринбург доставил на Урал 61 россиянина. "Сотрудники Роспотребнадзора обследовали пассажиров. 16 человек, включая двоих детей, отправились на 14-дневную изоляцию в обсерватор", - передает оперштаб.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Остальные вернувшиеся туристы отправились в свои регионы.

Как уточнили в компании "Уральские авиалинии", всего этим рейсом на родину вернулись 160 (99 из них летели до столицы Татарстана).

Напомним, в екатеринбургском аэропорту Кольцово продолжают действовать усиленные меры санитарной профилактики - ведется тепловизионный контроль, нанесена разметка для социальной дистанции, установлены вендинговые аппараты, в которых пассажир может купить маски, перчатки, антисептики. Кстати, диспенсеры в аэропорту в день используется 50 литров средства.

Между тем

По состоянию на среду 10 июня в Свердловской области выявлено 8194 случая COVID-19. В основном - у жителей Екатеринбурга. Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжелое. Зарегистрировано 48 случаев смерти. Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 375121.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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