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11.06.2020 08:08
Проект: В регионах

Притяжение полимеров

Тобольский кластер прирастает глубокой переработкой
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(8181)
На самой крупной в Тюменской области индустриальной площадке - тобольском комплексе заводов нефтехимии - начало лета ознаменовалось значимыми событиями. Здесь произвели первые полмиллиона тонн полиэтилена и запустили в рамках программы вторичного использования товарных продуктов линии по выпуску упаковочной тары.

В нынешнем десятилетии технологические мощности, глубина передела углеводородных фракций в Тобольске увеличены в несколько раз. Завод по выпуску полипропилена объемом 500 тысяч тонн в год стал первым шагом на пути превращения комплекса в лидера отрасли. Им он по праву признан после реализации амбициозного проекта "ЗапСибНефтехим", всячески поддержанного региональными властями. Введено в эксплуатацию еще одно полипропиленовое производство аналогичной производительности. Полиэтиленовое же втрое его превышает. Из полумиллиона тонн, поставленных на рынок с октября, существенная часть пошла на крайне необходимые для защиты от коронавируса нетканые медицинские маски и эпидемиологические костюмы. К слову, благодаря введенным дирекцией Сибура беспрецедентным мерам безопасности с переходом на вахтовый метод труда пандемия не затормозила слаженную работу.

Сейчас на потоке 11 марок полиэтилена, в ближайшее время их количество утроится. В итоге около трех миллионов тонн углеводородного сырья, поставляемого из северных автономных округов, превратятся в продукты с высокой добавленной стоимостью и высоким экспортным спросом. С выходом на проектную мощность Тобольск выведет Россию в первую десятку мировых производителей базовых полимеров, предельно минимизируя потребность в их импорте, отмечают в правительстве Тюменской области.

Сейчас на потоке 11 марок полиэтилена, в ближайшее время их количество утроится

Недавний запуск на промплощадке инвестором "Ай-Пласт" экологичного производства поддонов из полиэтилена - еще одно неординарное событие. И вот почему: для упаковки различной полимерной продукции потребуется свыше полутора миллионов поддонов. Издавна применялись деревянные. Переход на пластиковые обусловлен их преимуществом: они легче на 60 процентов, прочнее и, главное, их можно многократно пускать в оборот, а при износе либо повреждении отправлять в "переплавку". Предполагается использовать за год до полутора тысяч тонн такого вот вторсырья.

- Производство поддонов, упаковочной пленки по "принципу соседства" - яркие примеры синергетического эффекта от запуска "ЗапСибНефтехима" для смежных отраслей. В его лице перерабатывающие предприятия получили одновременно и поставщика качественного сырья, и стабильного потребителя продукции. Тобольская промплощадка имеет хороший потенциал для дальнейшего развития в качестве нефтехимического кластера. Сейчас мы рассматриваем варианты этого развития в ракурсе создания особой экономической зоны, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

И еще одна хорошая новость: Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства одной из самых высокопроизводительных на континенте установок по производству линейного альфа-олефина - промежуточного продукта при выпуске полиэтиленов.

Кстати

Сибур как градообразующая компания Тобольска активно инвестирует не только в промышленные проекты, но и в социальные. За пять лет на территории города реализовано свыше 150 проектов по устройству общественных пространств, спортивных, досуговых площадок, скверов и парков.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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