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11.06.2020 08:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В вуз - через портал госуслуг

Абитуриенты сдадут документы онлайн
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 127(8181)
В этом году выпускникам школ не придется нести кипу документов в вузы - их можно будет отправить онлайн. Вступительные экзамены для тех, кто хочет получить высшее образование после техникума и колледжа, в том числе по творческим направлениям, тоже пройдут в дистанционном формате.

Всего уральские университеты примут около 33 тысяч первокурсников, из них 14,5 тысячи - на бюджетные места. Учреждения среднего профессионального образования планируют набрать 24 тысячи человек.

Снижение количества абитуриентов в учебных заведениях не ожидают, так как число бюджетных мест увеличилось, а стоимость обучения по договору осталась прежней - цены решили не поднимать, ребятам и так непросто.

Например, в Уральском государственном горном университете в этом году 1075 бюджетных мест - на десять процентов больше, чем в прошлом. Кроме того, для старшеклассников в вузе запустили бесплатную онлайн-подготовку к ЕГЭ, а в июле начнутся занятия для тех, кто будет проходить вступительные испытания.

Всего уральские университеты примут около 33 тысяч первокурсников, из них 14,5 тысячи - на бюджетные места. Техникумы и колледжи планируют набрать 24 тысячи человек

В медуниверситете по-прежнему открыт целевой прием: 600 мест по программам специалитета и ординатуры, в университете путей сообщения - 300, в педагогическом - 236. Для многих ребят он становится хорошим подспорьем, ведь по основному конкурсу конкуренция довольно высокая: десять человек на место.

Фото: iStock
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Сейчас в приоритете у работодателей специалисты из сферы информационных технологий (особенно ценятся кадры по работе с нейросетями), поэтому количество "бюджетников" по этим направлениям растет. Среди новых в регионе - право цифровой экономики, искусственный интеллект, системы техносферной и экологической безопасности, биотехнологии и медицинская кибернетика.

Однако и в гуманитарной сфере выбор с каждым годом расширяется. Так, в Уральском федеральном университете (УрФУ) в нынешнюю вступительную кампанию проведут первый набор на специальности "судебная экспертиза", "психология служебной деятельности", а в Уральском государественном экономическом университете - по ивент-сервису и креативному менеджменту в социальных проектах. К слову, бакалавры-гуманитарии зачастую выбирают именно эти направления для дальнейшего обучения в магистратуре.

Прием в некоторые вузы уже начался, оформить заявку нужно в "Личном кабинете" на сайте университета. Также выслать документы в 53 вуза страны, в том числе в два уральских - аграрный и УрФУ - можно через портал госуслуг. Разобраться в системе абитуриенты смогут, посмотрев видеоинструкции или позвонив операторам кол-центра учебного заведения.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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