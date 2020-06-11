В Челябинской области выявили 122 новых случая COVID-19

На Южном Урале выявлено 122 новых случая заражения коронавитрусом. Общее число подтвержденных диагнозов достигло 4 367, сообщили в четверг в региональном минздраве.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы еще 122 случая COVID-19. Скончались три пациента - 45-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 60 и 80 лет. Во всех случаях причиной смерти стала ковидная пневмония, - сообщили в региональном минздраве. - Общее число заболевших достигло 4 367. Выздоровели и выписаны из больниц 2 187 пациентов.

По официальным данным, число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 69.