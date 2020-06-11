В День России югорчане услышат артистов Большого театра и испекут пироги

Онлайн-трансляция концертов Большого и Мариинского театров, которая состоится в Югре 12 июня, - лишь часть большой комплексной программы празднования Дня России в регионе.

Для жителей округа выступит симфонический оркестр под управлением лауреата международных конкурсов Михаила Леонтьева с участием солистки Мариинского театра Виолетты Лукьяненко и солиста Большого театра России Станислава Мостового.

При этом в муниципалитетах региона выступят семейные хоры: на центральных площадях они исполнят гимн России и известные песни о родине.

Конечно, в условиях пандемии будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности, ведь карантин в регионе сохраняется.

По всему округу, как и России в целом, состоится торжественный подъем российского флага. Причем в каждом муниципалитете предусмотрены свои особенности. В Мегионе, например, поднятие флага на городской площади будет транслироваться на всех официальных ресурсах. В Покачах флаг будут поднимать жители, внесшие достойный вклад в развитие города. А над Сургутом пролетят воздушные шары с изображением флагов города, Югры и России.

Как и по всей стране, в Югре российский триколор появится в окнах и на балконах домов. Кроме того, флаги будут размещены в самых знаковых местах городов и поселков.

В общественных местах и транспорте будут раздавать ленточки с триколором и маленькие флажки, а выписывающимся из больниц пациентам, перенесшим ковид, будет вручаться памятный значок "Мы победили коронавирус".

Сразу в нескольких муниципалитетах пройдет фестиваль граффити. Уличные художники изобразят на стенах зданий современных героев: врачей, волонтеров, соцработников.

А в Сургуте появится новый арт-объект "Набережная жизни". Уличные художники создадут графические изображения на парапетах речного порта об истории города.

Интересная акция стартует в соцсетях: испеки пирог и подари его тем, кого хочешь поблагодарить. Так, в Белоярском пироги вручат пожилым людям комплексного центра социального обслуживания населения, а в Лангепасе - врачам города.

В селе Сытомино Сургутского района пройдет видеочествование новорожденных, новобрачных, выпускников детского сада, школ, юбиляров. Для них подготовили программу творческие коллективы местного центра досуга и творчества.

Ну а в столице округа Ханты-Мансийске любой из горожан сможет принять участие в раскраске парапетов набережной Иртыша по заготовленным загодя эскизам видов города. В течение дня в окружном центре пройдет городской фестиваль "ХМ ОНЛАЙН", который будет транслироваться в соцсетях. В его программе - исполнение песен о России, Ханты-Мансийске, онлайн-выставка старых фотографий с видами столицы округа, интервью известных людей, которые внесли большой вклад в развитие города. Кроме того, запланирована виртуальная прогулка по достопримечательностям Ханты-Мансийска.

В полдень в Югорске состоится премьера клипа "Матушка Россия" при участии вокальных ансамблей BELCANTO, "Нотка", "Хорошее настроение", "Свои люди", солистов ЦК "Югра-презент".

Юные жители поселка Заречного Октябрьского района испытают свои художественные способности на тему "Россия наш дом - Заречный". Поселок - ровесник Югры, ему в этом году так же, как и округу, исполняется 90 лет, и свое творчество авторы посвятят юбилею своей малой родины.

В Белоярском районе подведут итоги фотоконкурса "Россия в кадре". В конкурсе участвуют авторы снимков с изображением любимых мест на территории России.

"С малой родины моей начинается Россия" - под таким названием ждет жителей Белоярского музыкальное поздравление. Творческая группа в празднично оформленной машине будет передвигаться по городу, заезжая во дворы. На центральной площади поселка Сорум агитбригада создаст хоровод "Дружба". Держать социальную дистанцию участникам хоровода поможет яркая лента. А по улицам села Полноват пройдут местные представители ряда диаспор в народных костюмах.