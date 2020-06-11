В Свердловской области выявлено 312 новых случаев COVID-19

На Среднем Урале вновь пошло в рост количество выявленных случаев коронавируса: за сутки - 312 (всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 8506 случаев).

"Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимации, в том числе 37 - на аппаратах ИВЛ", - озвучил оперштаб актуальные данные по состоянию пациентов.

Также за сутки было выписано из больниц 148 человек, а в целом уральские врачи вылечили за время пандемии 3790 пациентов.

Между тем

Школы, детсады и загородные лагеря Свердловской области сейчас оснащают всем необходимым для противодействия распространению коронавируса.

"Дозаторы с антисептиком для обработки рук, поточные тепловизоры, бактерицидные облучатели открытого типа, бесконтактные дезинфекторы, рециркуляторы, настенные локтевые дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, бесконтактные инфракрасные термометры - все это на первом этапе появится в детсадах, работающих в режиме дежурных групп, пунктах проведения ЕГЭ и загородных лагерях", - сообщил накануне губернатор Евгений Куйвашев.

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