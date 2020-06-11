В субъектах УрФО поддержали ограничения на торговлю алкоголем на первых этажах жилых домов и находящихся вблизи точек общепита, установив минимальную площадь зоны обслуживания для заведений больше, чем предусмотрено общероссийскими нормами.

Напомним, согласно федеральному законодательству запрещено продавать алкоголь в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров. Регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения, вплоть до закрытия таких заведений. В Курганской области с так называемыми "наливайками" борются уже давно. В прошлом году здесь заработал закон, запрещающий розничную продажу спиртного в помещениях, переведенных из категории "жилье" в нежилые и расположенных в многоквартирных домах на первых этажах, а также в цоколях и подвалах. Во время обсуждения ряд предпринимателей были недовольны таким решением, даже выступили с открытым письмом против ущемления бизнеса. Но потом многие приспособились: переоборудовали свои магазины под точки общепита, где продажа горячительных напитков разрешалась.

Сейчас требования стали еще жестче. Если первоначально предлагалось установить минимальную площадь зала обслуживания в 75 квадратных метров, то после первого чтения законопроекта остановились на цифре 45. В бизнес-сообществе отнеслись к этому с пониманием и тревогой одновременно. По словам деловых людей, стремление законодателей оградить жителей от беспорядков, творящихся вблизи точек общепита, понятно, но нельзя всех стричь под одну гребенку. Есть небольшие кафе, где разрешено употребление алкогольных напитков, но там на беспорядки никто не жалуется.

- Прежде чем принимать закон, надо оценить все возможные негативные последствия, - подчеркивает председатель курганского отделения "Опоры России" Ольга Лютикова. - Во время пандемии многие предприниматели понесли значительные издержки, доходов нет. Для переформатирования или переезда потребуются еще дополнительные средства, а значит, нагрузка увеличится. Надо дать время, чтобы урегулировать отношения с арендодателем без штрафных санкций.

Возможные последствия анализирует и региональный бизнес-омбудсмен Алексей Чуев. По его данным, сейчас в многоквартирных домах Кургана находится 86 заведений, попадающих под действие закона. При этом чистых "наливаек" среди них немного, в основном продуктовые магазины, где можно купить также и слабоалкогольные напитки. Не секрет, что, если с полок убрать спиртное, рентабельность таких точек резко упадет, дело может закончиться их ликвидацией. Только в областном центре около 300 человек, занятых в этой отрасли, могут оказаться безработными. В зону риска попадают и небольшие мелкооптовые компании-поставщики, местные производители продукции, у которых нет возможности зайти в крупные сети. Выпадение одного звена может обрушить налаженную систему.

- Если бы оставили норматив в 75 квадратных метров, у нас вся мелкая розница, в частности в Кургане, осталась бы на месте, - говорит Алексей Чуев. - При нормативе в 45 метров часть магазинов может закрыться. Мы просим подойти к этому вопросу взвешенно и предусмотреть переходный период.

В комитете по экономической политике областной Думы посчитали: при минимальной площади зоны обслуживания в 45 квадратов вынуждены будут закрыться или перепрофилироваться не более 15 процентов точек общественного питания. По мнению главы комитета Евгения Кафеева, закон направлен не только против алкоголизации, но и против незаконного предпринимательства. Есть ряд примеров, когда в кафе по документам оформлен всего один сотрудник, который трудится круглосуточно, без выходных, успевая при этом вести дела и за директора, и за бухгалтера. Все понимают, что остальные просто официально не оформлены.

- Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении мы еще будем встречаться с предпринимателями, пока не выработаем общую позицию, - заверил глава комитета. - Надо дать возможность большинству легальных предприятий работать дальше, а псевдокафе, которые мешают жителям, не платят налоги, создают недобросовестную конкуренцию, должны исчезнуть.

По данным на начало июня, региональные акты об ограничении торговли алкоголем в жилых домах уже приняты в 12 субъектах РФ, еще 17 собираются их утвердить в ближайшее время. Где-то "наливайкам" оставляют лишь 25 квадратных метров, но чаще 50. В республиках Северного Кавказа и вовсе планируется полный запрет на торговлю алкоголем в жилых домах.

Прямая речь

Александр Хинштейн, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы:

- Неслучайно регионы проделали такую большую работу за столь короткий срок со дня вступления в силу федерального закона: очевидно, что это крайне важно для людей. И полностью соотносится с целями, которые мы ставили перед его принятием, поскольку понимали, что каждая территория должна исходить из своей специфики. При этом нередко законодательные инициативы на местах сталкиваются с сопротивлением со стороны алкогольного "лобби", не заинтересованного в регулировании этого рынка. Тем не менее депутаты по всей стране будут добиваться принятия таких региональных актов.