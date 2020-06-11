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11.06.2020 15:25
Рубрика: Общество

Решение о тестах на COVID-19 перед ЕГЭ будут принимать регионы

Текст: Ксения Колесникова
Будет ли возможность ввести экспресс-тесты на коронавирус на ЕГЭ? Для кого их будут проводить? Для участников, организаторов? На этот вопрос ответил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-брифинга в "Интерфаксе".
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Это каждый регион решает, исходя из ситуации. Допустим, вот по Ханты-Мансийску: они планируют проводить такую диагностику, но такой обязанности нет , - рассказал министр Сергей Кравцов. - Где регионы сочтут необходимым проводить диагностику, она будет организована.

Министр перечислил меры, утвержденные в рекомендациях Роспотребнадзора для всех регионов. На входе в пункты проведения экзамена будут измерять температуру, организаторы будут не старше 65 лет. Участники экзамена должны сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Что еще?

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- Обязательными также будут обработка рук и ношение масок организаторами экзамена, - добавил Сергей Кравцов. - Требование к ученикам масок и перчаток зависит от ситуации в регионе. Ближе к экзаменам все будет сказано. Сегодня нет требований носить маски для сдающих экзамены, только для организаторов.

Напомним, 29 и 30 июня ЕГЭ стартует с пробного экзамена. На него ученикам идти не надо. Он проводится для того, чтобы понять, как настроена система, как отработана вся технология.

А выпускники начнут сдавать экзамен только с 3 июля. По оценкам министра, ЕГЭ будут сдавать порядка 640 тысяч выпускников этого года.

- При обнаружении высокой температуры при термометрии, вопрос будет решаться на месте. Увеличено количество резервных дней, поэтому можно будет прийти в резервный день. И принято решение об августе. Те, кто придет сдавать в августе, успеют поступить, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Что касается выпускников прошлых лет, они сдают ЕГЭ в июле или в августе. Нужно обратиться в управление образования того региона, где выпускник будет сдавать, на телефон нашей горячей линии или на телефон Рособрнадзора.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России

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