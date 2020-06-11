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11.06.2020 19:56
Рубрика: В мире

Республика Сербская поздравила Путина и граждан РФ с Днем России

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик, первые лица Республики Сербской (РС) - президент Желька Цвиянович, премьер-министр Радован Вишкович, глава Народной Скупщины Неделько Чубрилович направили свои поздравления российскому лидеру Владимиру Путину и народам Российской Федерации в связи с предстоящим 12 июня Днем России.

"Желаю Вам лично и народам Российской Федерации успехов и развития во всех областях. Я уверен в продолжении нашего сотрудничества и наших хороших отношений на благо русского и сербского народов", - подчеркнул в своем письме Милорад Додик, который 24 июня намерен присутствовать на Параде Победы в Москве.

В свою очередь Желька Цвиянович отметила, что для Республики Сербской крайне важна сильная и процветающая Россия, с которой у РС традиционно хорошие отношения, а также глубокие и неразрывные культурные и духовные связи. "Я убеждена, что наше партнерство, основанное на многовековой дружбе и близости наших народов, будет еще более прочным и крепким в предстоящий период", - констатировала она, выразив при этом особую благодарность Владимиру Путину и за гуманитарную помощь, направленную из РФ в РС в целях противодействия распространению здесь коронавирусной инфекции.

Между тем в своем поздравлении посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов указал на то, что этот праздник символизирует мощь и влияние Российской Федерации, национальную идею и единение народов, гордость за прошлое и уверенность в будущем дне! "Стабильная и процветающая Россия - это залог решения сложных международных проблем исключительно мирным путем, это борьба за правду, в том числе за историческую правду о подвиге и героизме наших предков в годы Великой Отечественной войны, что особенно важно подчеркнуть в этот юбилейный год 75-летия Победы", - заявил высокопоставленный дипломат.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Иванцов также добавил, что Россия на Балканах является важным фактором стабильности, выступая в качестве одного из международных гарантов мирного соглашения по Боснии и Герцеговине. "Россияне всегда протягивали руку помощи народам Боснии и Герцеговины, - напомнил посол. - Недавняя работа российских медиков по дезинфекции ключевых объектов системы здравоохранения Республики Сербской - еще одно тому подтверждение. Объективно, Россия - один из ведущих политических и торгово-экономических партнеров Боснии и Герцеговины, она входит в число крупнейших инвесторов, здесь успешно работают крупные российские экономоператоры. Имеется существенный потенциал наращивания гуманитарного и культурного взаимодействия, равно как и сотрудничества в области образования. Пройдет и эта напасть с коронавирусом, жизнь вернется в нормальное русло. Сюда приедут российские туристы, к нам на Родину отправятся студенты и гости из Боснии и Герцеговины, чтобы привезти обратно самые лучшие впечатления из дружелюбной и удивительно красивой России".

Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, БиГ имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняков). Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят совет министров и президиум.

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