Республиканцы предложили ввести санкции против России

Рабочая группа республиканской фракции по вопросам нацбезопасности и внешней политики в палате представителей конгресса США обнародовала новую стратегию по продвижению американских интересов на международной арене.

Как передает РИА Новости со ссылкой на документ, он выдержан в крайне агрессивных и конфронтационных тонах по отношению к Москве. Однопартийцы Трампа, представляющие консервативное течение в рядах республиканцев, в духе логики времен "холодной войны" требуют от Белого дома противостоять России, защищая "миропорядок, основанный на лидерстве США".

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". Кроме того, республиканцы предлагают усилить конфронтационную повестку на площадке Североатлантического альянса, а также активизировать военное сотрудничество с Грузией и Украиной. Опцию диалога с Москвой рабочая группа априори отвергает.