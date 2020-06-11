Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков

Но перед этим руководство провело служебную проверку видео, на которой сотрудник их ведомства угрожает человеку подкинуть наркотики.
Видео, которое появилось в одной из соцсетей, в Росгвардии назвали "недопустимым поведением". К чести организации, проверку возмутительного факта назначили моментально, быстро установили личности сотрудников и выяснили, что же произошло.
А случилось вот что. 7 июня на телефон экстренных служб поступило сообщение о том, что в одной из коммунальных квартир происходит конфликт между жильцами. Находившиеся рядом сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что некий мужчина оскорбляет женщину-инвалида, угрожает завладеть ее комнатой.
Чтобы утихомирить гражданина, который далеко не первый раз обижал женщину-инвалида и угрожал завладеть ее имуществом, сотрудник Росгвардии и пообещал ему грядущие проблемы. Тот выложил видео в Сеть.
Известно, что росгвардеец уже перед гражданином извинился. После этого ролик был удален, но спустя пару суток он снова всплыл в интернете.