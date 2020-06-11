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11.06.2020 14:23
Рубрика: Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков

Текст: Наталья Козлова
"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.

Но перед этим руководство провело служебную проверку видео, на которой сотрудник их ведомства угрожает человеку подкинуть наркотики.

Видео, которое появилось в одной из соцсетей, в Росгвардии назвали "недопустимым поведением". К чести организации, проверку возмутительного факта назначили моментально, быстро установили личности сотрудников и выяснили, что же произошло.

А случилось вот что. 7 июня на телефон экстренных служб поступило сообщение о том, что в одной из коммунальных квартир происходит конфликт между жильцами. Находившиеся рядом сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что некий мужчина оскорбляет женщину-инвалида, угрожает завладеть ее комнатой.

Фото: Courtesy Of The Webb County Sheriff’s Office
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Чтобы утихомирить гражданина, который далеко не первый раз обижал женщину-инвалида и угрожал завладеть ее имуществом, сотрудник Росгвардии и пообещал ему грядущие проблемы. Тот выложил видео в Сеть.

Известно, что росгвардеец уже перед гражданином извинился. После этого ролик был удален, но спустя пару суток он снова всплыл в интернете.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Росгвардия

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