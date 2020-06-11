Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков

"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.

Но перед этим руководство провело служебную проверку видео, на которой сотрудник их ведомства угрожает человеку подкинуть наркотики.

Видео, которое появилось в одной из соцсетей, в Росгвардии назвали "недопустимым поведением". К чести организации, проверку возмутительного факта назначили моментально, быстро установили личности сотрудников и выяснили, что же произошло.

А случилось вот что. 7 июня на телефон экстренных служб поступило сообщение о том, что в одной из коммунальных квартир происходит конфликт между жильцами. Находившиеся рядом сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что некий мужчина оскорбляет женщину-инвалида, угрожает завладеть ее комнатой.

Чтобы утихомирить гражданина, который далеко не первый раз обижал женщину-инвалида и угрожал завладеть ее имуществом, сотрудник Росгвардии и пообещал ему грядущие проблемы. Тот выложил видео в Сеть.

Известно, что росгвардеец уже перед гражданином извинился. После этого ролик был удален, но спустя пару суток он снова всплыл в интернете.