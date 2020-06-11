Роспотребнадзор дал советы, как выбрать свежие продукты

Выбирая продукт в магазине, всегда нужно его понюхать, однако отсутствие неприятного запаха при его длительном хранении дома, особенно после истечения срока годности, не является гарантией свежести, напоминают в ведомстве. В некоторых случаях, даже если продукт испортился, запаха не будет. Это относится, например, к консервам и домашним заготовкам. В процессе домашнего консервирования редко обеспечивается правильная стерилизация. Попавшие в заготовки вместе с плохо промытыми овощами споры ботулизма быстро размножаются и начинают выделять токсины. Однако такие консервы не имеют никакого постороннего запаха, банки с ними могут быть не вздуты.

У каждого продукта есть небольшой запас "прочности", который позволяет купить продукт с истекающим сроком годности, принести домой и употребить в пищу в ближайшее время. То есть продукт может храниться чуть дольше, чем указано на упаковке, но только при соблюдении правильных условий хранения. У скоропортящихся продуктов этот коэффициент запаса чуть больше, у товаров длительного хранения, от месяца и более - чуть меньше. При этом должны соблюдаться условия их хранения. Если продукт плохо пахнет, значит, в нем уже начался процесс гниения, то есть разложения белка. Такой же процесс начинается в лесных грибах, поэтому их нужно перебрать и обработать термически в течение 24 часов.

Ни в коем случае нельзя мыть и употреблять в пищу колбасу, которая долго хранилась в холодильнике и стала скользкой, или, как говорят, "задохнулась".

Ухудшает микробиологические показатели продукта неоднократное замораживание и размораживание. Повторная заморозка очень вредит рыбе, это может привести к накоплению гистамина, что можно почувствовать при ее употреблении как покалывание на губах (идет аллергическая реакция).

В морозилке продукты не могут хранится бесконечно долго, особенно если процесс порчи уже начался перед замораживанием. После разморозки он продолжится ускоренными темпами.

Проверить замороженный продукт, мясо или рыбу, можно "пробой на нож": нужно проколоть их разогретым ножом и понюхать продукт у надреза. Если продукт подпорчен, то будет резкий неприятный запах.

Для рыбы есть также "проба акробата". Размороженную рыбу нужно положить на ладонь. Если голова и хвост свисают, рыба как будто "встала на мостик", значит, мышечная ткань стала рыхлой, продукт подвергся порче и употреблять его не рекомендуется.