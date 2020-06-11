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11.06.2020 13:10
Рубрика: Культура

"Русские сезоны" продлятся онлайн и выйдут офлайн

Текст: Ирина Корнеева
Главный российский культурный экспортный проект - фестиваль "Русские сезоны" продолжит работу в цифровом формате как минимум до конца лета 2020 года.
Фото: Юрий Белинский/ТАСС Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Фото: Юрий Белинский/ТАСС

За два месяца трансляции Stay home with Russian Seasons посмотрело более 23 миллионов зарубежных зрителей во Франции, Германии, США, Испании, Ирландии, Японии, Великобритании, Беларуси, Италии, Украины, Казахстана, Бельгии, Болгарии и Израиле.

"Сегодня мы с вами находимся в уникальной исторической точке: ни одно из поколений не имело такой доступности шедевров мировой культуры. За последние месяцы буквально все ведущие музеи, театры, филармонии открыли свои двери для пользователей интернета. По всем имеющимся каналам - через иностранные представительства, посольства, всевозможные информационные ресурсы мы приглашаем зарубежную публику на нашу платформу. И продолжаем знакомить всех любителей искусства и творчества через онлайн-ресурс Stay home with Russian Seasons с многообразием отечественной культуры", - рассказала статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на обсуждении в министерстве культуры итогов "Русских сезонов".

Путин: На продвижение русской культуры денег хватит

Директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев назвал главные события, запланированные на IV квартал 2020 года. Это концерты Государственного симфонического оркестра России им. Е.Ф.Светланова в рамках Международного фестиваля музыки в Безансоне, Российского национального молодежного симфонического оркестра совместно с лауреатами конкурса П.И.Чайковского под руководством Валерия Гергиева во Франции, Большого симфонического оркестра и отдельно оперной певицы Анны Нетребко в Бельгии, Всероссийского юношеского симфонического оркестра во Франции и Бельгии, оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова во Франции, Игоря Бутмана и солистов Московского джазового оркестра "Квинтет Игоря Бутмана" в Бельгии и Люксембурге, Оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Париже. Мариинский театр представит оперу "Хованщина" во Франции и Люксембурге. Иностранные зрители смогут увидеть и передвижную выставку Патриаршего совета по культуре при поддержке Минкультуры России "Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы", которая пройдёт во Франции, Бельгии и Люксембурге.

Инициативу Stay home with Russian Seasons поддержали ведущие российские культурные площадки и коллективы. В рамках проекта уже состоялось 44 трансляции.

P. S.

В День России, 12 июня, специальная трансляция будет посвящаться русским поэтам и композиторам. Капелла Санкт-Петербурга представит музыкально-поэтическую композицию "Россия, Русь! Храни себя, храни!". Прозвучит музыка Чайковского, Глинки, Свиридова, Гаврилина; стихи Пушкина, Тютчева, Есенина, Рубцова исполнят петербургские артисты Семен Сытник и Алексей Емельянов. Дирижер и автор композиции - народный артист СССР Владислав Чернушенко.

Культура Культурный обмен Гид-парк Театр с Ириной Корнеевой

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