"Русские сезоны" продлятся онлайн и выйдут офлайн

Главный российский культурный экспортный проект - фестиваль "Русские сезоны" продолжит работу в цифровом формате как минимум до конца лета 2020 года.

За два месяца трансляции Stay home with Russian Seasons посмотрело более 23 миллионов зарубежных зрителей во Франции, Германии, США, Испании, Ирландии, Японии, Великобритании, Беларуси, Италии, Украины, Казахстана, Бельгии, Болгарии и Израиле.

"Сегодня мы с вами находимся в уникальной исторической точке: ни одно из поколений не имело такой доступности шедевров мировой культуры. За последние месяцы буквально все ведущие музеи, театры, филармонии открыли свои двери для пользователей интернета. По всем имеющимся каналам - через иностранные представительства, посольства, всевозможные информационные ресурсы мы приглашаем зарубежную публику на нашу платформу. И продолжаем знакомить всех любителей искусства и творчества через онлайн-ресурс Stay home with Russian Seasons с многообразием отечественной культуры", - рассказала статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на обсуждении в министерстве культуры итогов "Русских сезонов".

Директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев назвал главные события, запланированные на IV квартал 2020 года. Это концерты Государственного симфонического оркестра России им. Е.Ф.Светланова в рамках Международного фестиваля музыки в Безансоне, Российского национального молодежного симфонического оркестра совместно с лауреатами конкурса П.И.Чайковского под руководством Валерия Гергиева во Франции, Большого симфонического оркестра и отдельно оперной певицы Анны Нетребко в Бельгии, Всероссийского юношеского симфонического оркестра во Франции и Бельгии, оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова во Франции, Игоря Бутмана и солистов Московского джазового оркестра "Квинтет Игоря Бутмана" в Бельгии и Люксембурге, Оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Париже. Мариинский театр представит оперу "Хованщина" во Франции и Люксембурге. Иностранные зрители смогут увидеть и передвижную выставку Патриаршего совета по культуре при поддержке Минкультуры России "Всемирное наследие ЮНЕСКО. Псковские храмы", которая пройдёт во Франции, Бельгии и Люксембурге.

Инициативу Stay home with Russian Seasons поддержали ведущие российские культурные площадки и коллективы. В рамках проекта уже состоялось 44 трансляции.

P. S.

В День России, 12 июня, специальная трансляция будет посвящаться русским поэтам и композиторам. Капелла Санкт-Петербурга представит музыкально-поэтическую композицию "Россия, Русь! Храни себя, храни!". Прозвучит музыка Чайковского, Глинки, Свиридова, Гаврилина; стихи Пушкина, Тютчева, Есенина, Рубцова исполнят петербургские артисты Семен Сытник и Алексей Емельянов. Дирижер и автор композиции - народный артист СССР Владислав Чернушенко.