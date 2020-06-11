С июля зарядка электромобилей в Беларуси станет платной

В Беларуси завершился тестовый этап по созданию сети электрозаправочных комплексов, на которых электромобили можно было заряжать бесплатно. С июля стоимость электроэнергии составит около 30-40 копеек за 1 кВт/ч.

Бесплатная зарядка электромобилей в стране действовала с 2014 года и проходила в тестовом режиме.

- Начальный этап развития сети ЭЗС в Беларуси мы успешно завершили - установили более 260 ЭЗС. Этого достаточно для обслуживания тысяч электромобилей. И мы логично переходим к следующему этапу - экономически обоснованному развитию сети, - заявил агентству БЕЛТА заместитель директора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик.

По его словам, электротопливо будет в два раза дешевле бензина. Разница в цене призвана сделать электротранспорт более привлекательным по сравнению с классическими автомобилями. Кроме того, в компании рассчитывают на зарубежных автомобилистов, так как электроэнергия будет значительно дешевле чем в Европе.