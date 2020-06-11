Saudi Aramco обогнала по капитализации Microsoft и Аpple

Рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира выросла на 20% в период с марта по декабрь 2019 года, но затем снизилась из-за пандемии, сообщается в ежегодном исследовании PwC.

С марта по декабрь 2019 года рыночная капитализация 100 ведущих компаний увеличилась на 4301 млрд долларов (на 20%) - до 25, 4 трлн долларов США. Однако в период с декабря по март капиталилзация снизилась на 3905 млрд долларов (на 15%) - до 21, 5 трлн долларов. Причиной снижения стала пандемия.

Первое место в рейтинге компаний заняла Saudi Aramco. Microsoft и Аpple опустились на второе и третье место. Четвертое место занимает Amazon.

Капитализация некоторых глобальных игроков сектора потребительских услуг (в частности, на базе высокотехнологичных решений) и сектора высоких технологий продолжает расти даже в пандемию, отметил руководитель практики по рынкам капитала PwC в России и СНГ Рустем Терегулов. По его словам, интерес инвесторов к российским компаниям этих секторов также будет высоким.