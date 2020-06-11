Сбербанк покупает картографический сервис 2ГИС

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли 2ГИС. Это российская компания, занимающаяся разработкой цифровых карт и справочников городов.

Сделка должна быть закрыта в III квартале нынешнего года, после получения антимонопольного согласования. Основатели и руководство 2ГИС по ее итогам сохранят за собой долю 25% в компании. Представители Сбербанка войдут в совет директоров компании.

Предполагается, что в дальнейшем на платформе 2ГИС появятся новые сервисы для пользователей. В частности, можно будет прокладывать маршрут и выбирать наиболее удобный способ перемещения - с помощью общественного, личного или прокатного транспорта (в том числе велосипедов и самокатов). Также можно будет заказывать транспорт и оплачивать его.

Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями.