Сбербанк: Списание пособий в счет долгов не является системным

Сбербанк проверяет сообщения о списании выплат на детей в счет долгов.

Ранее клиенты банка пожаловались в соцсетях на то, что перечисляемые им "антикризисные" выплаты на детей в 10 000 рублей автоматически списываются в счет старых долгов. В пресс-службе банка "РГ" сообщили, что клиентские кейсы, по которым присланы запросы, не являются системными.

"По каждому из них проводится проверка и клиентам предоставляется ответ", - сообщили в банке. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что в банке существует система идентификации социальных выплат, направленных на поддержку населения в условиях пандемии. "Эта система обеспечивает корректное исполнение взысканий по судебному производству", - говорится в сообщении.

С 1 июня в рамках антикризисных мер родители могут, подав заявление через портал госуслуг, получить пособие в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эта сумма выплачивается на детей, рожденных с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно. Пособие выплачивается разово. Подать заявление можно до 1 октября.