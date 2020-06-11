Лавров посетит 18-19 июня Сербию и Беларусь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров готовится к зарубежному вояжу - первому после связанной с пандемией паузой в мировой дипломатии, которая продолжалась более трех месяцев. Ожидается, что 18 июня глава МИД прилетит с рабочим визитом в Белград, а на следующий день, 19 июня, его ждут в Минске.

Об этом на брифинге рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова. В Сербии московского гостя примет президент республики Александр Вучич, планируются переговоры с министром иностранных дел Ивицей Дачичем. С Балкан Сергей Лавров отправится в Беларусь, где обсудит вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также глобальные проблемы, включая противодействие коронавирусу, с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

А перед этим на Смоленской площади готовятся принять главу МИД Ирана - по словам Захаровой, на 16 июня прорабатывается приезд в Москву Джавада Зарифа. Последний раз господин Зариф посещал Россию еще до пандемии, в декабре прошлого года. Подробности того, как будут проходить переговоры в новых условиях, пока не сообщаются. Последние месяцы, напомним, Сергей Лавров ограничивался телефонными переговорами со своими зарубежными коллегами, а также мероприятиями в формате видеоконференции.