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11.06.2020 13:13
Рубрика: Общество

Школьникам будут передавать технику для "дистанционки" все лето

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения, Агентство стратегических инициатив и "Единая Россия" решили продлить акцию "Помоги учиться дома" до начала нового учебного года. Благодаря ей уже более полумиллиона нуждающихся школьников и педагогов получили технику для дистанционной учебы и занятий на дому: компьютеры, ноутбуки, планшеты.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

- С первых дней развития ситуации с эпидемией министерство делало все для того, чтобы качественные занятия и уроки были доступны каждому ученику. Вместе с коллегами удалось организовать и помощь с техническим оборудованием. Это важно и, безусловно, нужно продолжать, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Дистанционное обучение выявило проблемы в цифровизации регионов

Напомним, в марте министерство просвещения рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение. Ведомство обратилось к регионам с просьбой предоставить сведения о детях и учителях, нуждающихся в технических средствах для учебы. Больше двух месяцев российские школьники учились из дома. Дольше всех продолжали учебу учащиеся 11 классов, для них последние уроки в зависимости от региона прошли с 25 по 6 июня. На "Триколоре" и ОТР было запущено образовательное вещание. Видеоуроки ежедневно смотрели более 1,5 млн зрителей. При этом, все уроки синхронизированы с заданиями на государственном портале "Российская электронная школа" (РЭШ). Посещаемость РЭШ выросла до 2,5 млн заходов ежедневно, а всего ресурс за последний период посмотрело 63,7 млн человек более чем из 70 стран.

- Учебный год закончился, но компьютеры по-прежнему нужны. Старшеклассникам предстоят экзамены, нужно готовиться. Кому-то надо подтянуть те или иные предметы с помощью дополнительных занятий. Многие занимаются в онлайн-кружках и на курсах, посещают лагеря в дистанционном формате, что в нынешних условиях вполне может стать альтернативой привычному отдыху, - пояснила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

- В рамках акции "Помоги учиться дома" мы вместе с партнерами - Министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив - передаем технику для дистанционного обучения школьникам и учителям. На призыв о помощи откликнулись неравнодушные люди и социально ответственный бизнес. Потребность в проведении акции пока сохраняется. И мы ее продолжаем - до тех пор, пока в этом есть необходимость. Ну а выпускникам, которым в скором времени предстоит сдавать экзамены, мы желаем успехов, - отметил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
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В акции могут принять участие как физические лица, так и компании. Как пояснили в штабе акции, уже несколько десятков компаний и корпораций подтвердили свою готовность помочь. Потребность в технике ежедневно оценивает Министерство просвещения РФ через свои региональные представительства и школы, после чего вся информация передается в штаб акции.

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