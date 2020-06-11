Шойгу доложил Путину о готовности к Параду Победы

На Параде в честь Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной площади 24 июня, будет задействовано много образцов новой техники, впервые пройдут 30 танков Т-34, в воздух поднимутся 75 самолетов и вертолетов.

На совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент спросил у министра обороны, когда приступили к подготовке торжественного марша и как идут тренировки. Работа началась практически 2 июня, подготовка идет в строгом соответствии с планом-графиком, ответил Сергей Шойгу.

"С учетом угроз, которые по-прежнему сохраняются у нас в связи с концентрацией большого количества людей, у нас подготовлены раздельные помещения для проживания всех, там проводятся регулярные ежедневные санитарные мероприятия", - заверил министр. Военнослужащие, принимающие участие в параде, проходят ежедневные тестирования, ежедневные проверки - "всех, от первого до последнего", сказал он.

Прошли уже три репетиции. Шойгу обещал, что будет показано много новой техники, новых образцов вооружения, которые поступили и продолжают поступать на вооружение. "Это касается и авиационной техники, и наземной техники, и техники ПВО", - уточнил он. Техника сконцентрирована на базах хранения и приведена в полную боевую готовность.

"Впервые по Красной площади после Парада, где шли машины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, пройдут практически 30 танков Т-34. Это танки, которые, собственно, олицетворяют нашу Победу", - сказал Шойгу.

Будет 75 воздушных судов - и дальней авиации, и стратегической авиации, штурмовики, истребители, вертолеты. "Это не какие-то специальные машины, которые сидели и долго ждали, когда придет их пора. Они взяты из боевых частей. В общем, как и большинство экипажей", - сообщил министр.

К Параду все будет, безусловно, готово, заключил Шойгу.