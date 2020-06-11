СКА, "Трактор" и "Металлург" совершили крупный обмен

Три клуба КХЛ - СКА, "Трактор" и "Металлург" - совершили обмен, в котором приняли участие три россиянина, играющих в НХЛ.

Так, "Металлург" получил права на форварда Николая Прохоркина, который в нынешнем сезоне выступал за "Лос-Анджелес Кингз", но, по всей видимости, вернется в КХЛ.

СКА получил права на другого игрока из НХЛ - Владислава Каменева из "Колорадо Эвеланш". Однако шансов на скорое возвращение из-за океана этого хоккеиста не так много.

После этого "Трактор" и СКА совершили обмен, по которому уральцы получили права на защитника Владислава Семина, отдав за это форварда Якова Тренина, играющего в системе "Нэшвилла" и пытающегося закрепиться в составе. Тренин уже заявил, что в СКА переходить не намерен и попытается закрепиться в НХЛ.

За океаном Тренин прославился дракой с двухметровым защитником "Бостона" Здено Харой, которого уверенно победил.

Вслед за этим "Металлург" и "Трактор" произвели обмен. Магнитогорцы получили права на защитника Владислава Семина, а челябинцы - нападающих Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, защитников Семена Буйвана и Глеба Бабинцева.