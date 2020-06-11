Собянин констатировал снижение смертности от COVID-19

Смертность от коронавируса и количество вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве стабильно снижается с мая. Об этом в эфире телеканала "России 24" заявил мэр Сергей Собянин.
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По сравнению с пиковыми апрельскими значениями заболеваемость снизилась уже в 4 раза, отметил глава города. Также снижается количество случаев внебольничной пневмонии. Все это дало основания для поэтапного смягчения ограничений. Уже 1 июня москвичи смогли выходить из домов на прогулки.
"Прошло 10 дней, и мы видим, что показатели улучшаются по всем параметрам", - сказал Собянин.