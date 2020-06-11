Собянин констатировал снижение смертности от COVID-19

По сравнению с пиковыми апрельскими значениями заболеваемость снизилась уже в 4 раза, отметил глава города. Также снижается количество случаев внебольничной пневмонии. Все это дало основания для поэтапного смягчения ограничений. Уже 1 июня москвичи смогли выходить из домов на прогулки.

"Прошло 10 дней, и мы видим, что показатели улучшаются по всем параметрам", - сказал Собянин.