Трамп объявил о возобновлении своих предвыборных митингов

Президент США Дональд Трамп возобновит проведение своих предвыборных митингов. Об этом американский лидер объявил в среду на встрече с журналистами.

По его словам, первое мероприятие состоится уже в следующую пятницу в Талсе (штат Оклахома). Митинги также запланированы во Флориде, Аризоне и Северной Каролине, пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters.

Последний раз подобную массовую встречу со сторонниками Трамп провел в марте. Однако затем митинги были отменены из-за распространения коронавируса.

По последним данным, предоставленным Университетом Джонса Хопкинса, в США заразились коронавирусом почти два миллиона человек, скончались - более 112 тысяч. Сейчас американские власти начали постепенно смягчать введенные из-за пандемии ограничения.