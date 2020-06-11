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Рубрика: В мире

Трамп объявил о возобновлении своих предвыборных митингов

Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

Президент США Дональд Трамп возобновит проведение своих предвыборных митингов. Об этом американский лидер объявил в среду на встрече с журналистами.

Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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По его словам, первое мероприятие состоится уже в следующую пятницу в Талсе (штат Оклахома). Митинги также запланированы во Флориде, Аризоне и Северной Каролине, пишет ТАСС, ссылаясь на Reuters.

Последний раз подобную массовую встречу со сторонниками Трамп провел в марте. Однако затем митинги были отменены из-за распространения коронавируса.

По последним данным, предоставленным Университетом Джонса Хопкинса, в США заразились коронавирусом почти два миллиона человек, скончались - более 112 тысяч. Сейчас американские власти начали постепенно смягчать введенные из-за пандемии ограничения.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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