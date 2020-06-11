Трамп заявил о захвате Сиэтла "внутренними террористами"

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter прокомментировал беспорядки в Сиэтле. Их зачинщиков хозяин Белого дома назвал "внутренними террористами, захватившими город", и потребовал от местных властей немедленно восстановить закон и порядок - эти слова республиканец в своей фирменной манере написал капслоком.

По мнению Трампа, у которого в разгаре предвыборная кампания, этими "террористами" управляют "радикальные левые демократы". Губернатора штата Вашингтон, члена демпартии Джея Инсли он тоже назвал "радикальным левым". "Над губернатором Инсли и мэром Сиэтла насмехаются, их втянули в игры на таком уровне, какого наша великая страна никогда прежде не видела, - написал Трамп. - Верните себе ваш город СЕЙЧАС (приводим стиль автора - прим. "РГ"). Если вы этого не сделаете, это сделаю я. Это не игра. Мерзких анархистов надо остановить НЕМЕДЛЕННО. ПОТОРОПИТЕСЬ".

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stooped IMMEDIATELY. MOVE FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Ранее местные СМИ написали, что полиция Сиэтла, крупнейшего города штата Вашингтон, где находятся штаб-квартиры многих IT-гигантов США, спасовала перед погромщиками и ввела запрет для своих сотрудников на использование слезоточивого газа при подавлении беспорядков в течение месяца.