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11.06.2020 11:56
Рубрика: В мире

Трамп заявил о захвате Сиэтла "внутренними террористами"

Текст: Екатерина Забродина

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter прокомментировал беспорядки в Сиэтле. Их зачинщиков хозяин Белого дома назвал "внутренними террористами, захватившими город", и потребовал от местных властей немедленно восстановить закон и порядок - эти слова республиканец в своей фирменной манере написал капслоком.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
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По мнению Трампа, у которого в разгаре предвыборная кампания, этими "террористами" управляют "радикальные левые демократы". Губернатора штата Вашингтон, члена демпартии Джея Инсли он тоже назвал "радикальным левым". "Над губернатором Инсли и мэром Сиэтла насмехаются, их втянули в игры на таком уровне, какого наша великая страна никогда прежде не видела, - написал Трамп. - Верните себе ваш город СЕЙЧАС (приводим стиль автора - прим. "РГ"). Если вы этого не сделаете, это сделаю я. Это не игра. Мерзких анархистов надо остановить НЕМЕДЛЕННО. ПОТОРОПИТЕСЬ".

Ранее местные СМИ написали, что полиция Сиэтла, крупнейшего города штата Вашингтон, где находятся штаб-квартиры многих IT-гигантов США, спасовала перед погромщиками и ввела запрет для своих сотрудников на использование слезоточивого газа при подавлении беспорядков в течение месяца.

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