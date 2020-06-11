Тысячи канадцев вернут полученные во время пандемии пособия

Около 190 тысяч граждан Канады должны будут вернуть пособия, полученные ими в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил телеканал CTV, ссылаясь на налоговое управление страны.

В марте канадские власти одобрили программу помощи в рамках чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Согласно ей, граждане, оставшиеся без работы из-за пандемии, могли получать ежемесячные выплаты в размере около 1,5 тысячи долларов, пишет РИА Новости.

Вернуть пособия придется, например, тем, кто получил выплаты, но нашел работу и не уведомил об этом власти. Есть и те, кто незаконно получил данную выплату. По словам специалистов, около 1-2% из 8,4 миллиона канадцев, подавших заявление на пособие, сделали это в мошеннических целях.

По последним данным, в Канаде выявлено свыше 97 тысяч случаев коронавируса. Скончались почти восемь тысяч человек.